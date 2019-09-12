Журналист Даниил Туровский запустил видеопроект «Красный стул»

Журналист Даниил Туровский объявил о запуске YouTube-канала «Красный стул». В рамках проекта он ездит по России с красным стулом и предлагает случайным прохожим присесть на него, чтобы рассказать на видео свою историю.

В первом выпуске житель Москвы Виталий рассказывает о смерти своего ребенка.

Всего Туровский планирует записать истории людей в 150 различных местах. «Это исследование глубинной России, традиций, быта; невероятных, счастливых, грустных историй», — пишет журналист.

Даниил Туровский — бывший специальный корреспондент «Медузы».