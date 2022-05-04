Красный крест: делать и/или говорить?

Об этой страшной оборотной стороне войны Анри Дюнан рассказал в своей изданной в 1862 г. книге «Воспоминание о битве при Сольферино», которая встретила широкий отклик в Европе и о которой братья Гонкуры написали: «Эти страницы наполнили душу волнением… Эта книга заставляет проклясть войну». Однако Дюнан смог не только вызвать у читателей неприятие войны и сочувствие к тем, кто от нее страдает, но и заразить очень многих своей идеей повсеместного создания добровольных медицинских обществ, которые могли бы оказывать помощь раненым во время войн, пользуясь при этом нейтральным статусом. Вокруг Дюнана собралась группа соратников, образовав комитет, который со временем был преобразован в Международный Комитет Красного Креста (МККК).

Анри Дюнан продвигал свои идеи с прямо-таки фантастической энергией: рассылал письма влиятельным и авторитетным людям того времени, правительствам разных стран, лично встречался с официальным лицами и представителями королевских семей. Результат был впечатляющим: Дюнану и его комитету удалось собрать на международную конференцию в Женеве 29 октября 1863 г. 39 делегатов из 16 стран, которые подписали договор, известный как Женевская конвенция и положивший начало созданию Красного Креста.

Нарисованный огурец

А что же преемники Дюнана? Как они продолжают защищать и распространять гуманистические идеалы и добиваться того, чтобы люди, пострадавшие во время войн и конфликтов, получали защиту и помощь? Насколько эффективна их PR-работа? Речь идет, прежде всего, о Международном Комитете Красного Креста, который продолжает проводить гуманитарные операции во многих странах мира и содействовать соблюдению международного гуманитарного права. Нужно ли тратить большие усилия и ресурсы на PR-работу, когда они нужны для срочного оказания помощи? О чем может и должна публично говорить такая нейтральная организация, не подвергая опасности получателей помощи и своих сотрудников?

Когда-то главным принципом МККК в коммуникационной работе было: «Мы говорим о том, что мы делаем. Мы не говорим о том, что мы видим». Но невозможно молчать о страданиях людей, оказавшихся в горниле войны, и порой только сотрудники МККК могут об этом рассказать. Я вспоминаю видеоинтервью в 2017 году Марианны Гассер, тогда главы делегации МККК в Сирии. Она говорила о том, как МККК удалось доставить гуманитарную помощь в находившейся в блокаде район Риф-Дамаск, где ее ждали множество голодных, больных, измученных людей. Они месяцами жили в подвалах, прячась от обстрелов, практически не выходя наружу. Марианна рассказала том, что видела сама, и в память почему-то врезался один маленький эпизод: «Женщина познакомила меня со своей двухлетней дочерью. Она показывала девочки картинки из книжки с изображением овощей: помидоров, салата, огурцов. Ребенок никогда не видел их вживую».

Используя все имеющиеся современные каналы для коммуникации — традиционные и социальные СМИ — МККК, как и другие гуманитарные организации, говорит и том, что он делает для людей в зонах конфликтов и постконфликтных ситуациях, на какие принципы и критерии опирается в своей работе. Это необходимо, прежде всего, потенциальным получателям помощи, чтобы они знали, как, когда и где могут ее получить.