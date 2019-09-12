Редакции хотят. Журфаки могут?

Помните, как раньше редакторы, бравируя, любили на публике признаваться в том, что они с неохотой принимают на работу выпускников факультетов журналистики? И что им лучше взять в штат специалиста-отраслевика, который хотел бы стать журналистом? Эх, где бы сейчас найти таких желающих!

Интернет расставил все на новые места. Любой активный в социальных сетях человек может легко превратиться в известного на всю страну блогера, «писателя», которым он никогда не станет в газете.

Профессия «журналист» вышла из моды, потеряла в глазах молодежи былой блеск и привлекательность. Редакции испытывают дефицит кадров и снова обращаются на факультеты журналистики. Но вот парадокс: там их не очень ждут. Работать по профессии собираются единицы. Куда идем?

НАИВНО И РОМАНТИЧНО

В Подмосковье лет десять назад состоялась памятная встреча: деканы лучших факультетов журналистики страны сели за круглый стол с руководителями относительно передовых оте чественных СМИ с целью понять проблемы друг друга. Жалею и укоряю себя, что не получилось тогда договориться. «Высокие стороны» по старой доброй традиции обменялись взаимными претензиями: «не так готовите» — «не о том пишете».

Нет, конечно, тогда мы не опустили руки, а действовали. Издательский дом «Алтапресс» в начале двухтысячных создал на своей базе Школу практической журналистики. Мы добровольно пошли на родной факультет Алтайского госуниверситета и подняли руки вверх: берите с нас все, что хотите. Университет хотел многого. В лучшие времена наши топ-менеджеры проводили для студентов по 18 часов занятий в неделю. «Техника производства и оформления газеты», «Организация работы редакции», «Этические и правовые основы деятельности СМИ», «Медийный маркетинг, исследования аудитории», «Коммуникационный менеджмент», «Основы экономики СМИ» — о чем только мы студентам не рассказывали. Смиренно соглашаясь с этой нагрузкой, тогда думали об одном. Необходимо было создавать конкурентную среду.

