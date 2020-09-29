Редакционным развитием в «Ведомостях» займется Ирина Казьмина

С 25 сентября приступила к работе новый заместитель генерального директора «Бизнес Ньюс Медиа» (компания — издатель «Ведомостей») Ирина Казьмина.

Ирина Казьмина более 20 лет проработала в деловой журналистике, на протяжении последних четырех лет она занимала должность заместителя главного редактора Forbes Russia.

В должности зам. генерального директора «Бизнес Ньюс Медиа» И. Казьмина будет курировать вопросы редакционного развития.

Сама Ирина отмечает, что новая работа привлекает ее прежде всего масштабностью задач. «Сейчас непростое для всех средств массовой информации время, и принимать участие в развитии такого издания как «Ведомости» в составе управленческой команды — это для меня профессиональный вызов. Убеждена, что мы с коллегами справимся со всеми стоящими перед нами задачами», — говорит она.

Одновременно с этим «Ведомости» покидает Юрий Кацман, работавший последние полгода в должности редакционного директора. Контракт с ним истек 24 сентября. Как сообщил генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» Михаил Нелюбин, сотрудничество с Юрием Кацманом было решено не продлевать. «Мы ценим проделанную Юрием работу и желаем ему успехов в его дальнейшем карьерном развитии», — сказал он.