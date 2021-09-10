Редакционный совет «Петербургского дневника» возглавила Светлана Лаврецова

9 сентября в Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева прошло первое совместное заседание редсовета и совета директоров информационно-издательского центра правительства Петербурга АО «Петроцентр». На нём был выбран председатель совета – директор ТЮЗа, заслуженный работник культуры России Светлана Лаврецова. Следующее переизбрание пройдёт через год.

«“Петербургский дневник” и Театр юных зрителей – давние друзья и партнеры, а Светлана Васильевна не раз выступала в качестве колумниста и эксперта на страницах нашего издания. Теперь наше сотрудничество станет еще более плодотворным, поскольку Светлана Васильевна станет амбассадором “Петербургского дневника” и будет представлять издание в сфере культуры и общественной жизни Петербурга», – прокомментировал генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

В редакционный совет вошли 18 человек — представители культуры, науки, бизнеса. Кирилл Смирнов сообщил о планируемом расширении сети распространения, а также рассказал о планах на применение в работе издания современных технологий.