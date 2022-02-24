Редакция «7х7» опубликовала заявление о ситуации между Россией и Украиной:

Редакция «7х7» выступает против агрессии, насилия и войны.

Мы верим, что конфликты между людьми, сообществами, государствами должны решаться мирным путем, без использования оружия.

То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, — это огромная трагедия для двух стран, двух народов и миллионов людей. Мы верим, что здравый смысл и человеколюбие когда-нибудь помогут нам всем залечить раны, нанесенные этим конфликтом.

Мы будем рассказывать о событиях вокруг этого конфликта, опираясь на эти ценности.

Нет войне.