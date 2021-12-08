Редакция «7х7» проводит конкурс для молодых журналистов «Медиабургер»

Команда интернет-журнала «7х7 Горизонтальная Россия» в третий раз проводит «Медиабургер» — конкурс для журналистов до 25 лет.

На конкурс принимаются материалы на социально значимые темы в формате текстов, фото, видео, радиопередач и подкастов, а еще — отдельные медиа в соцсетях.

«Подборки «Куда сходить» и репортажи со студвесны не подойдут — присылайте живые, интересные, непростые истории о том, что происходит вокруг вас», — отмечают организаторы конкурса.

Материал должен быть опубликован в СМИ, личном блоге или блоге на платформе «7х7» в 2020 или 2021 году. Гуглдок с текстом не примем. Не более трех работ от одного участника. Один материал может быть выдвинут только в одной номинации.

Номинации

Заявки принимаются до 10 декабря.

Лучшие авторы получат полезные для работы призы, финансовую поддержку для создания своих историй и приглашение на трехдневный воркшоп на родину «7×7» — в самобытный северный Сыктывкар.

В жюри конкурса — правозащитники, журналисты и редакторы СМИ.

Подробности.