Редакция Baza заявила, что за ней следит служба безопасности «Роснефти»

Редакция проекта Baza заявила, что за ее сотрудниками «следят», а также «прослушивают» их. «Наши компьютеры, как утверждают источники, мониторят на ежедневной основе, а личные переписки — давно уже не личные», — говорится в заявлении редакции.

По данным источников Baza, «разработкой» редакции занимается служба безопасности «Роснефти»:

Как утверждают источники, СБ «Роснефти» должна в самое ближайшее время предоставить отчет по «Базе» своему руководству. <…> Наши источники нам сообщают, что сотрудники службы безопасности «Роснефти», пользуясь своими связями в самых разных российских ведомствах, поставили наши телефоны на прослушку. Если бы не слова наших друзей, мы, возможно, даже не обратили бы внимания на то, что аккумуляторы наших устройств стали садиться быстрее, чаще стали возникать трудности со связью, регулярно — отключаться VPN, которым мы все пользуемся.

Журналисты Baza предполагают, что поводом для организации слежки стал материал про загородный участок главы «Роснефти» Игоря Сечина стоимостью 20 млрд рублей. На этом участке, как ранее писала Baza, Игорь Сечин снес особняк, построенный для бывшей жены Ольги Рожковой, и занялся строительством нового дома в форме буквы «Ж»: