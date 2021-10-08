Редакция газеты «Копейский рабочий» выступила с инициативой учредить журналистскую премию имени Анны Викалюк

Редакция газеты «Копейский рабочий» из Челябинской области выступила с инициативой учредить премию имени своего бывшего главного редактора Анны Викалюк.

Мы, друзья и коллеги Анны, хотели бы, чтобы ее имя продолжало жить в истории журналистики Южного Урала. У нас появилась идея учредить премию имени Анны Викалюк. К сожалению, Анна ушла от нас в молодом возрасте, поэтому, на наш взгляд, было бы логично награждать этой премией молодых журналистов Челябинской области.

Анна Викалюк умерла 28 сентября в возрасте 35 лет. Она возглавляла «Копейский рабочий» в течение 7 лет, а за несколько месяцев до смерти возглавила редакцию Копейского телевидения.

Газета «Копейский рабочий» стала широко известной, применив уникальный маркетинговый ход — с номерами издания фотографировались звезды Голливуда. Об этом их просила уроженка Копейска Маргарита Сушкевич, переехавшая в США и вышедшая замуж за голливудского продюсера Джека Тьюксбери.