Редакция интернет-журнала «Звезда» опубликовала заявление «против войны»

Редакция пермского интернет-журнала «Звезда» опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором заявила, что выступает против войны:

Сегодня, 24 февраля 2022 года, президент Путин заявил о начале военной операции на Донбасе. По факту мы видим, что случилась военизированная атака территории большой части Украины.

Мы, журналисты, согласно профессиональной этике должны сохранять беспристрастность относительно подаваемой информации. Однако в крайних случаях человеческая и гражданская позиция могут и должны быть проявлены. Происходящее сейчас является таким крайним случаем.

Фактически население России, и мы в том числе, лишены возможности влиять на принятие решений руководством нашей страны. Все представительные институты власти не выполняют своих функций, превратившись в безмолвных «поддакивателей» и «подписывателей» спущенных сверху инициатив. СМИ в современной России как общественный институт перестали быть «четвёртой властью». Медиа сегодня не оказывают практически никакого влияния на вектор политики, тем более геополитики, выбранный высшим руководством.

Но мы можем заявлять свою позицию, говорить правду и оставаться честными перед своей аудиторией и собой. Мы, вся редакция и каждый отдельный её сотрудник, заявляем, что мы против войны. Против агрессии, против решения политических вопросов боевыми действиями.