Во время проведения саммита «Большой двадцатки» в Риме охрана президента США Джозефа Байдена помешала корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку приблизиться к политику и обратиться к нему с вопросом, о чем сообщила сама газета 31 октября. На сайте «Известий» выложили видеозапись, на которой запечатлен эксцесс.

Ситуация имела место во время следования Байдена на встречу с папой римским Франциском. На кадрах видеоролика сотрудники службы безопасности американского лидера вступают в физический контакт с проявляющим активность Синеоком, отстраняют его, почле чего сопровождающая Байдена группа людей удаляется.

На сайте «Известий» представители издания сетуют на двойные стандарты, припоминая новой администрации США публичные декларации о недопустимости цензуры.