Редакция карельской газеты для подростков уволилась в полном составе

24 июня, основной коллектив республиканской газеты «Моя газета +» сообщил о своем уходе:

Это последний в этом году выпуск газеты. И самый последний для сегодняшней редакции. Мы уходим. 23 года со дня основания газеты ее делали близкие по духу и ценностям люди, воспитанники «Моей газеты+»… В Специализированной школе искусств сложились условия, в которых коллектив редакции работать не считает возможным.

Сотрудниками редакции были преподавателями школы. Официально они учили детей писать тексты и делать фотографии, параллельно руководили изданием газеты и сами готовили публикации.

Прощаясь, коллектив поблагодарил и юных авторов, и читателей.

Интернет-журнал «Лицей», вместе с печатной версией которого «Моя газета+» выходила на протяжении шести лет из своих двадцати трех, написал, что, это конец газеты, поскольку нарушена преемственность:

До сего дня ее выпускали педагоги-журналисты, воспитанники Любови Герасёвой, которая придумала в 1996 году издание для детей подростков, его концепцию, развивала его со своими коллегами и была редактором вплоть до 2012 года. Последние месяцы она прикладывала большие усилия по спасению коллектива.

Любовь Герасева так прокомментировала изданию «Лицей» решение редакции:

Решение уйти всем коллективом не спонтанное. Три с лишним месяца решались проблемы «Моей газеты+» в коридорах власти, но так и остались нерешенными. Условия, в которых последние три года работал редакционный коллектив, не давали никаких возможностей для развития. Главная задача — обучение юных корреспондентов в школе журналистики, подготовка ежемесячных номеров газеты, кстати, по госзаданию! — были руководством Специализированной школы искусств и минобразом, который напрямую их курировал, отодвинуты на задний план. Из сотрудников «Моей газеты+», которые по существу занимаются конвергентной журналистикой, делали массовиков-затейников, нагружая их соответствующим функционалом, официально, но незаконно вводя его в должностные обязанности. Решение уйти редакции далось трудно, но другого выхода уже не видели.

Директор Специализированной школы искусств Петрозаводска Елена Тюрева считает, что никакого конфликта на самом деле нет. В комментарии порталу «Петрозаводск говорит» она отметила, что редакция уволилась не в полном составе, один человек сейчас работает, а трое находятся в декрете. И оснований говорить о «конце газеты» нет:

О закрытии газеты речь не идет, мы понимаем, как это важно. Странно, что так получилось, имею в виду публикации в СМИ. Да, были вопросы, которые мы с редакцией обсуждали. Но конфликтов, выяснений отношений у нас не было. Условия работы созданы нормальные: есть помещения для проведения мероприятий, с финансовой стороны тоже все в порядке. «Моя газета+» в рамках жизни нашей школы уже семь лет. Нам приятно, что за это время она стала республиканской, а не только городской, и распространяется бесплатно. У нас занимаются ребята со всей Карелии. Родители довольны и хотят, чтобы ребята и дальше у нас учились.

Сейчас газета вышла на летние каникулы. Директор школы сообщила, что следующий выпуск выйдет в сентябре.

«Моя газета» появилась при городском Доме пионеров в 1996 году, а выходить стала в «Вечернем Петрозаводске». В сентябре того года газета стала вкладышем в газете «Петрозаводск», которую выпускал ИД «ПетроПресс». В последние годы учредителем газеты является издательский дом «Республика».