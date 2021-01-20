Редакция «Медузы» потребовала немедленно освободить Алексея Навального

Редакция «Медузы» опубликовала заявление, в котором потребовала немедленно освободить Алексея Навального, задержанного по прилете в Москву из Германии:

Что с Навальным будет дальше, мы на самом деле не знаем. Зато знаем, что нынешнее российское государство представляет для него реальную угрозу. Люди, работающие на российское государство, на протяжении многих лет задерживали, арестовывали и судили Навального, а в 2020 году пытались отравить его смертельным ядом — и вряд ли предполагали, что он выживет.

Сейчас люди, которые служат российскому государству, держат его в плену. Учитывая историю их взаимоотношений, у нас опять есть основания беспокоиться за здоровье и жизнь Алексея Навального.

Навальный решил не бояться, и за это поразительное бесстрашие многие в России и за ее пределами считают его настоящим героем. Но мы — обычные граждане — боимся за его жизнь.

Мы требуем немедленно освободить Алексея Навального.