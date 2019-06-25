Редакция «МК-Байкал» заявила о попытке давления на СМИ

Редакция сетевого издания «МК-Байкал» заявила о попытке давления на СМИ со стороны городской прокуратуры. Издателя и главного редактора вызвали на опрос в надзорное ведомство, в которое обратилась администрация областного центра после одной публикации.

В новостной ленте сетевого издания «МК-Байкал» была опубликована заметка о слухах, связанных с землями и «золотыми парашютами». Администрация Иркутска направила в редакцию СМИ письмо с требованием наказать автора материала и опубликовать опровержение. Сетевое издание, в свою очередь, отправило письмо на имя заместителя мэра — руководителя аппарата администрации Иркутска Ларисы Красноперовой с изложением своей позиции и просьбой уточнить, какие конкретно сведения мэрия хотела бы опровергнуть. Ответ от администрации города журналисты не получили.

Однако 18 июня 2019 года им поступило требование прокуратуры Иркутска о предоставлении информации, подписанное первым заместителем прокурора города. В нем редакцию поставили в известность о проведении проверки. Главный редактор вызывался на «опрос» старшим помощником прокурора, тогда и выяснилось, что в контролирующий орган обратилась администрация города с жалобой на нарушение законодательства.

Прокуратура Иркутска назначила проверку и запросила информацию о том, кто является автором статьи (что не соответствует целям проверки). Более того, запрос указанной информации является нарушением права журналиста, распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом или без подписи. Кроме того, прокуратура пожелала знать, из какого источника сетевым изданием получены сведения и затребовала копии подтверждающих документов (что нарушает требования статьи о неразглашении источника информации за исключением случая, когда требование поступило от суда).

По законодательству, органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Как рассказала медиаюрист Галина Антонец, из того заявления, которое опубликовало «МК-Байкал», не совсем понятна правовая природа прокурорской проверки.

— Если речь идет о нарушении закона о СМИ, в частности, ст. 4, положений ст. 13.15 КоАП РФ, то этим занимается Роскомнадзор. В данном случае ведомство проводит проверочные мероприятия, устанавливает, есть ли нарушения, составляет протокол, передает его в суд. Если здесь идет нарушение, которое связано с распространением недостоверной информации – диффамацией, то должно быть обращение в суд. Если речь идет о клевете (ст. 128.1 УК РФ), то проверку проводят органы дознания. Прокуратура в данном случае может подключиться, если речь идет об оскорблении, но здесь этого нет. Как вариант, может, проводится проверка по закону о фейках. В данном случае в законе четко определено, что является фейком – это заведомо недостоверная информация, которая создает угрозу, может причинить или причинила вред.

По мнению медиаюриста, оснований для привлечения издания к ответственности по закону о фейках:

С другой стороны, если зашли по этому закону, опасения юристов, журналистов, СМИ лишний раз сейчас подтверждаются, когда данный закон может использоваться как инструмент давления на СМИ, здесь прокуратура выступает органом, который исполняет определенную законную процедуру. Давление пытаются оказать городские власти, которые недовольны тем, что информация, которая их не устраивает, просочилась в СМИ и была опубликована. Я не вижу здесь какого-либо состава закона о фейках. В любом случае, даже если прокуратура не найдет никакого состава, проверка проводится, редакция дергается, ресурсы тратятся. Время, люди, определенная напряженность и моральные потери – все это так или иначе влияет на работу редакции.

В свою очередь , издатель «МК-Байкал» Марина Соколова высказала мнение, что проверкой должен заниматься Роскомнадзор:

Я обратилась вчера на прямую линию президента с вопросом о том, когда прекратится давление на журналистов, которые рассказывают о коррупции. Намерены записать видео и опубликовать в YouTube (12+). После того как мы текст опубликовали, на следующий день в городской Думе все это было озвучено депутатом Евгением Савченко. Если мы будем молчать, то будет дальше так продолжаться, а если не будем молчать и выступим консолидированно, у некоторых навсегда пропадет желание так поступать. Мы молчать не будем. Дело в том, что в стране все поменялось, те, кто это не понимает, должны понять хотя бы из того, что мы сейчас делаем. Хватит уже издеваться над людьми, которые делают свою работу качественно. Пришло время гражданам спрашивать с власти.

19 июня редакция «МК-Байкал» обратилась с жалобой к прокурору Иркутской области Александру Воронину, в которой изложила суть дела и требования нижестоящего ведомства, действия которой считает незаконными. Редакцией подготовлены письма в Союз журналистов России, чтобы поставить в известность о происходящем в Иркутске профессиональное сообщество.

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