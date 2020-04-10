Редакция «МОЁ!» дарит медикам бесплатную подписку на «МОЁ! Плюс»

Воронежское интернет-издание «МОЁ!» предложило бесплатно подписать всех медработников на электронную газету «МОЁ! Плюс» — онлайн-версию бумажной газеты «МОЁ!».

«Сегодня актуальная и проверенная информация нужна как никогда, но не у всех медиков есть время и возможность заниматься её поиском в разных источниках», — говорится в сообщении издания.

Чтобы оформить бесплтаную подписку, нужно прислать на почту admin@moe-online.ru свои ФИО, должность, название медучреждения, в котором вы работаете, и адрес электронной почты.

Фото: moe-online.ru