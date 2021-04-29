«Редакция» представила NFT-токен из обложки проекта

YouTube-канал «Редакция» Алексея Пивоварова выставил на аукцион невзаимозаменяемый токен (NFT) из своей обложки. Об этом в соцсетях сообщил сам журналист.

Пивоваров объяснил, что команда проекта таким образом хочет провести социальный и технологический эксперимент, чтобы понять, имеет ли ее контент перспективы монетизации на крипторынке.

Про победителя торгов снимут персональный выпуск шоу «Редакция». Видео передадут покупателю NFT-обложки, он сам решит, публиковать ли его в интернете. Имя победителя также будет объявлено лишь по его собственному желанию.

«Многие хотели бы получить классный портретный фильм про себя в стиле «Редакции». Однако мы не снимаем видео на заказ. Этот случай — единственное исключение», — пишет Пивоваров.

Пока максимальная ставка за лот составляет $4572 (340 тысяч рублей).