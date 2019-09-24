Редакция созданного на основе MacDigger издания Digger сообщила об остановке финансирования и уволилась

Редакция издания о технологиях и их влиянии на общество Digger, созданного на основе проекта MacDigger, уволилась в полном составе. Об этом первым сообщил Telegram-канал The Edinorog, главный редактор Digger Олег Хохлов подтвердил vc.ru эту информацию.

По словам Хохлова, владелец проекта прекратил финансировать редакцию после месяца работы. Средств, заработанных по итогам этого месяца, хватило еще на три недели работы — после этого в пятницу, 20 сентября, вся редакция написала заявление об увольнении.

Гендиректор Digger Лидия Фадеева на своей странице в Facebook сообщила, что тоже покинула свой пост с 20 сентября:

Ровно через месяц после старта собственник проекта возмутился — или тем, что мы не стали прибыльными, или тем, что у нас просел трафик (закономерно), или всем сразу. И исчез, хотя для первого месяца работы мы достигли очень хороших для медиа результатов, в том числе финансовых. Три недели я прикладывала все возможные и невозможные усилия, чтобы выйти с ним на какой-то диалог, но он заблокировал меня вообще везде и так и не объявился. В условиях полной неизвестности и в отсутствии какого-либо конструктива, было принято решение выйти из проекта. Что вообще происходит, как объяснить такое поведение и что будет дальше, я не знаю. Сказать, что я подавлена из-за всей этой ситуации — не сказать ничего, это все очень странно, печально и просто не укладывается в голове.

Digger начал работать 29 июля 2019 года. Издание MacDigger, которое существовало до этого, писало преимущественно о технике Apple, а новая команда планировала рассказывать также о технологиях искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, «умных» городах, космосе, роботах и других темах.

Фадеева, которая была инициатором перезапуска сайта, пришла в MacDigger весной 2019 года. Она получила половину проекта, вложила собственные средства, привлекла инвестиции от друзей и занялась созданием нового издания, рассказывала она vc.ru. Имя второго владельца она не раскрывала, а учредителя ООО «Макдиггер» Алексея Казанских называла соинвестором, который не участвует в проекте.

Главный редактор Digger Олег Хохлов, который присоединился к проекту в мае 2019 года, до этого работал в «Секрете фирмы», еще раньше — в журнале «Коммерсантъ Деньги» и газете «Коммерсантъ». В Digger также работали бывшие сотрудники издательства «Викифай», Forbes, «Секрета фирмы» и РБК, креативным директором был Николай Кононов, бывший главный редактор «Секрета фирмы» и Hopes&Fears.

В момент запуска Digger планировал зарабатывать на рекламе, первым партнёром издания стал «Ситимобил». Позже издание хотело запустить собственную торговую площадку для продажи техники, ее старт был запланирован на осень 2019 года.