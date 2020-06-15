Редакция «Ведомостей» выдвинула на пост главного редактора Анфису Воронину

Редакция «Ведомостей» рекомендовала совету директоров «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель газеты) назначить своим главным редактором Анфису Воронину. Это результат заочного общего собрания редакции, которое прошло в четверг, 11 июня.

По уставу редакции и уставу БНМ решение, кто станет главным редактором «Ведомостей», принимает совет директоров. Среди прочего он обязан рассмотреть кандидата, предложенного редакцией. Для этого редакция проводит специальную процедуру голосования с помощью бюллетеней.

В среду, 10 июня, новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин запросил у редакции имя ее кандидата. Новый совет директоров БНМ будет сформирован в ближайшее время, предупредил он. Когда пройдет первое заседание совета, Еремин оперативно ответить не смог.

На онлайн-встрече редакции несколько сотрудников предложили в качестве кандидатуры Воронину. Журналисты «Ведомостей» уже рекомендовали прежним собственникам издания назначить Воронину исполняющей обязанности главного редактора «Ведомостей». С конца марта эту должность занимает Андрей Шмаров.

Сейчас Воронина — руководитель редакции партнерских проектов «Ведомости &».

За кандидатуру Ворониной проголосовало большинство сотрудников редакции «Ведомостей», показал подсчет заполненных редакцией бюллетеней, сообщила секретарь счетной комиссии общего собрания и юрист издания Ольга Курзякова. Из 90 штатных сотрудников редакции «Ведомостей» в итоге проголосовали 66 человек, все они выбрали кандидатом Воронину, сообщила она. Кандидатуру Шмарова не выдвинул ни один сотрудник издания.

Шмаров заявил «Ведомостям», что не увидел в процедуре голосования «ничего нелегитимного»:

В процессе подсчета голосов помимо меня участвовали профессиональный юрист и журналист высокого ранга Александр Губский (заместитель главного редактора газеты. — «Ведомости»).

Шмаров не стал комментировать то, что ни один сотрудник редакции не выдвинул его кандидатуру.

Ворониной 39 лет, она окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Она проработала в «Ведомостях» совокупно больше 15 лет. В 2002–2014 гг. Воронина была сначала корреспондентом «Ведомостей» по медиа, затем писала о политике, позднее она начала освещать потребительские компании и в итоге возглавила отдел «Потребительский рынок». В 2014 г. Воронина стала заместителем главного редактора журнала РБК, где принимала участие в перезапуске издания. В 2016 г. вернулась на работу в «Ведомости».

Теперь кандидатура Ворониной будет рассмотрена советом директоров в установленном порядке».