Редактор Buzzfeed Australia готовит к запуску стартап местных новостей

Компания, которая, по словам основателя, по своей бизнес-модели будет отличаться от традиционных региональных медиа, должна запуститься в 2022 году.

С редакционной точки зрения Крерар говорит про более глубокое погружение в региональные темы. «Мы не будем писать про застрявших на деревьях котов».

В 2021 году Крерар обещает начать какие-то пилотные проекты в рамка стартапа, а также начинается работа по фандрайзингу. Но полноценный запуск ожидается в начале 2022.

Стартап получил название PS Media и слоган у него: Local. Collaborative. Yours (что-то знакомое, правда?).

В PS Media будут набираться журналисты с большим опытом в региональных медиа.

С 2019 года в Австралии закрылись 194 локальных редакций.