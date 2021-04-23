Редактор DOXA потребовал отвода следователя из-за нежелательных знаков внимания

Редактор студенческого журнала Doxa Владимир Метелкин, который проходит обвиняемым по делу о вовлечении подростков в протесты, подал заявление об отводе следователя Екатерины Жижмановой. Копию заявления опубликовала Doxa.

По словам Метелкина, Жижманова сказала ему, что считает его «сексуальным» (аудиозапись ее слов опубликована в телеграм-канале Doxa). Кроме того, во время следственных действий она прикасалась к его плечу рукой и близко подходила к нему во время разговоров.

«На основании изложенного, руководствуясь частью 2 статьи 61 УПК РФ, заявляю отвод Жижмановой Е. В. по мотивам ее личной заинтересованности», — говорится в заявлении Метелкина.

Нежелательные знаки внимания со стороны следователя Метелкин считает нарушением личных границ и профессиональной этики, а также одним из способов психологического давления, пишет Doxa.