Редактор DOXA стал фигурантом еще одного уголовного дела

Имеющий статус подследственного редактор студенческого издания DOXA Владимир Метелкин «угодил» во второе уголовное дело, о чем написал в своем Telegram-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Речь идет о ч.2 ст. 298.1 УК. По версии силовиков, Метелкин оклеветал следователя на стадии предварительного расследования первого дела против DOXA. Новая статья, вмененная Метелкину, не грозит ему тюремным заключением.

Издание «МБХ Медиа» напоминает, что речь идет о следовательнице Екатерине Жижмановой, на странности в поведении которой ранее публично обращал внимание Метелкин. В частности, он рассказывал о тактильных контактах с ее стороны, двусмысленных фразах и моральном давлении, из-за чего потребовал ее отвода.

Напомним, что преследование четверых сотрудников молодежного издания началось нынешней весной. По версии следствия, Метелкин, а также Алла Гутникова, Наталья Тышкевич и Армен Арамян занимались вовлечением несовершеннолетних в митинги, организованные сторонниками Алексея Навального в начале этого года. Суд в качестве меры пресечения запретил всем четверым молодым людям определенные действия, включая использование интернета и выход из дома.