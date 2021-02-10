Редактор липецкой районной газеты дважды выиграла суд у чиновников

Юлия Мирошниченко дважды выиграла суд у представителей власти, которые уволили её с должности главного редактора газеты «Сельский Восход» по причине «независимой редакционной политики».

В ноябре Елецкий районный суд Липецкой области признал увольнение Мирошниченко незаконным и назначил ей компенсацию в 20 тысяч рублей. Потом ответчик, администрация Измайловского района, подал апелляцию, но проиграл. Липецкий областной суд оставил решение районного суда без изменений.

Однако Юлия Мирошниченко возвращаться в редакцию не планирует. Об этом она рассказала корреспонденту «7х7»: «Не планирую минимум по двум причинам: предложили работу по профессии в Воронеже, в редакции измайловской районки полноценно трудиться все равно не дадут. В суд я обратилась, прежде всего, для того, чтобы факт увольнения был признан незаконным».