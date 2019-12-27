Редактор LTV7: в Латвии журналистика на русском языке исчезает как вид

Журналистика на русском языке в Латвии исчезает как вид, о чем свидетельствует закрытие многих русскоязычных СМИ, заявила главный редактор «русского вещания» общественного телеканала LTV7 Екатерина Сафронова.

Ранее новый руководитель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что выступает против траты государственных средств на передачи на русском языке на общественных СМИ. По его словам, наоборот, надо укреплять местное содержание на латышском языке. При этом он отметил, что программы на языках нацменьшинств, в том числе русском, можно размещать в интернете, но не на телевидении или радио.

Екатерина Сафронова:

Русские журналисты в Латвии, что там лукавить, понимают, что журналистика потихоньку исчезает как вид. Когда я начинала путь в журналистике лет 15 назад, то начинала его в газете, которой больше не существует. Я продолжила этот путь в другой газете, которая тоже не существует в том виде, в котором она была. Я работала на телевидении, которого тоже больше не существует. Мои коллеги - тоже выходцы из газет, которых больше нет. Мы исчезающий вид, поэтому нам так больно, когда мы слышим, что на нас не надо тратить государственные деньги, не надо тратить на нас время. Мне кажется, что и мы классные, и вы классные, и в Латвии еще достаточно сильных журналистов. Нам надо держаться до последнего, несмотря ни на чьи высказывания.

Телеканал LTV7 входит в состав финансируемых из госбюджета общественных СМИ Латвии. На LTV7 несколько раз в неделю выходят программы на русском языке, а также ежедневный выпуск новостей. Также в состав общественных СМИ входит вещающий на русском радиоканал LR4.

Ранее в Латвии выходили пять ежедневных газет на русском языке, сегодня осталась только одна. Закрылся также вещающий на русском языке телеканал TV5.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств и о кампании по дискредитации российских СМИ. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».