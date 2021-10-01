Редактора DOXA оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит

Сегодня редактора DOXA Армена Арамяна штрафовали на 20 тысяч рублей за твит про митинг КПРФ. Его обвинили в «организации несогласованной акции» по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

«Апология протеста» сообщила, что «Арамяна обвинили в том, что в своем аккаунте в Twitter он уже после начала акции опубликовал ссылку на прямую видеотрансляцию с мероприятия». А также она сообщила, что, «по мнению полиции, журналист таким образом “добровольно принял на себя и исполнил функции организатора”».

До этого Армена Арамяна задержали 29 сентября на выходе из Следственного комитета. Напомним, что его обвиняют по делу о вовлечении несовершеннолетних в протесты из-за ролика с поддержкой студентов во время митингов. Тогда ему и троим редакторам DOXA назначили «запрет определенных действий».