Редактора «Ъ FM» оштрафовали на 10 тыс. рублей за футболку в поддержку Ивана Сафронова

Судья Кузьминского суда Москвы Максим Вересов оштрафовал редактора радиостанции «Коммерсантъ FM» Александра Рассохина за футболку в поддержку Ивана Сафронова, бывшего спецкорреспондента “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса».

«10 тыс. руб. штраф», — сообщил господин Рассохин “Ъ” о решении по своему административному делу. Судья Вересов постановил, что Александр Рассохин нарушил правила проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), когда 13 июля пришел в футболке в поддержку Ивана Сафронова к следственному управлению ФСБ, которое находится рядом с СИЗО «Лефортово», где в тот день предъявляли обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ) бывшему спецкору “Ъ”.

Господин Рассохин вину не признает. Как он рассказал в телефонной беседе “Ъ”, он пришел к «Лефортово» не участвовать в какой-либо акции, а узнать от адвокатов, в чем же именно обвиняют Ивана Сафронова, поскольку следствие до сих пор не конкретизировало свои претензии к бывшему спецкору “Ъ”.

Ранее за то же правонарушение были оштрафованы на 10 тыс. руб. каждый четыре сотрудника “Ъ”: Ольга Алленова, Лилия Галявиева, Петр Пархоменко и Алла Пугачева. Все они обжаловали свои штрафы. Апелляционные заседания еще не назначены, кроме жалобы госпожи Алленовой. Мосгорсуд рассмотрит решение по ее делу 20 октября.

Иван Сафронов обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, он передал сведения, содержащие гостайну, чешским спецслужбам. Господин Сафронов не признает вину и связывает свое преследование с журналистской деятельностью. 2 сентября суд продлил его арест до 7 декабря.