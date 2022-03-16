Редактора Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей

Марину Овсянникову, которая вынесла в эфир Первого канала протестный плакат, оштрафовали на 30 тысяч рублей. Журналистку признали виновной по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает РБК. Свою вину Овсянникова не признала.

Административное дело рассматривал Останкинский суд Москвы. По словам бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, дело касалось видео с призывами к митингам, которое Марина Овсянникова записала перед тем, как выйти в эфир. В обращении она объяснила, что ее отец — украинец, мать — русская, но «они никогда не были врагами».

Ранее источники ТАСС сообщали, что следственный комитет начал проверку в отношении Марины Овсянниковой. В ее действиях усматривают состав преступления по новой статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Напомним, в понедельник 14 марта в прямой эфир программы «Время» на Первом канале выбежала сотрудница с плакатом, на котором был написан пацифистский лозунг. Сразу после инцидента в эфир пустили новостной сюжет.