Редакторам DOXA продлили меру пресечения на полгода — до апреля 2022 года

Во вторник днем, 9 ноября, состоялось предварительное заседание по делу против редакторов DOXA Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Аллы Гутниковой и Владимира Метелкина. Судья продлил журналистам меру пресечения в виде запрета определённых действий ещё на полгода — до 15 апреля 2022 года.

«Сегодня судья внезапно решила продлить меру пресечения — продлили до 15 апреля 2022», — рассказал Лениздату SMM-редактор DOXA Виктор Ершов. Он также сообщил, что следующее заседание по делу против DOXA назначено на 17 ноября.

Редакторы DOXA находятся под «домашним арестом» с апреля этого года. Им предъявляют обвинения по статье 151.2 УК РФ — «вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Вину они не признают.

В конце октября суд решил, что Армен Арамян, Наталья Тышкевич, Алла Гутникова и Владимир Метелкин останутся под запретом определенных действий до 22 ноября. Им можно выходить только на два часа в сутки и запрещено пользоваться связью.

Уголовное дело возбудили из-за видео DOXA, в котором участники издания обратились к студентам, — они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах. Редакция впоследствии удалила этот ролик по требованию Роскомнадзора.