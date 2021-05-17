Редакторы районных газет Курганской области написали письмо полпреду в УФО

Полномочный Представитель Президента России в УФО Владимир Якушев отреагировал на обращение председателя СЖР Владимира Соловьева, касающееся драматической ситуации с реорганизацией районных газет в Курганской области.

Полпред попросил зауральских журналистов изложить свое видение проблемы, чтобы детально ознакомиться с проблемой.

От имени всех главных редакторов районных газет Курганской области письмо Полпреду Президента подписала председатель регионального отделения СЖР Ирина Борисова. Ниже приводим его текст полностью.

Руководители районных газет Курганской области, Курганское региональное отделение Союза журналистов России и всё журналистское сообщество Зауралья крайне обеспокоены возникшей ситуацией в медиасреде Зауралья и не согласны с реорганизацией районных газет путем их присоединения к Издательскому Дому «Новый мир» в таком виде, какой нам предлагают.

О процедуре реорганизации мы узнали из неофициальных источников 19 января 2021 года. Постановление Правительства Курганской области № 471 от 30 декабря 2020 года «О реорганизации государственных учреждений» даже не было опубликовано должным образом. По инициативе Курганского регионального отделения Союза журналистов России 10 февраля 2021 года был организован круглый стол с участием заместителя председателя Союза журналистов России А.К. Вишневецкого. На встрече присутствовали вице-губернатор Курганской области В.Г. Кузнецов, Председатель регионального парламента Д.В. Фролов, руководство Департамента информационной и внутренней политики, а также все заинтересованные лица. На встрече предлагались разные пути решения проблемы, в том числе опыт соседней Челябинской области. Поскольку на многие практические вопросы представители Департамента информационной и внутренней политики Курганской области ответить не смогли, было предложено сроки реорганизации перенести до окончания выборов в Госдуму РФ, т.е. до октября 2021 года. Тем не менее в настоящее время до конца жизни зауральских «районок» осталось около двух недель.

Что заставляет нас предположить именно такой итог реформы, которая должна произойти 1 июня 2021 года?

Первое – районные газеты лишают юридического статуса. На вопрос, что с ними произойдет, если новый медиахолдинг, покажет свою финансовую несостоятельность, заместитель руководителя департамента Фролова уверенно ответила, что его закроют. Логично предположить, что это неминуемо повлечет за собой и ликвидацию районных СМИ, входящих в его состав на правах филиалов. Это значит, что все районные газеты никак не защищены юридически.

Кроме того, в Уставах редакций в разделе Х в пункте 45 сказано, что учредитель может передавать свои права и обязанности третьему лицу с согласия Редакции и учредителей. На сегодня с коллективами соучредителей – редакций газет не было проведено ни одной встречи.

Второе – нам не понятны причины реорганизации. Большинство редакций работают вполне успешно, самостоятельно выстраивая редакционную и информационную политику, выполняя государственное задание, имеют спрос у читателей, пусть небольшие, но собственные доходы, позволяющие выпускать еженедельно востребованный у читателей продукт, иметь аккаунты в социальных сетях, сайты, перечислять налоги, выплачивать заработную плату сотрудникам. Общий еженедельный тираж районных газет Курганской области составляет 47 500 экземпляров. Доля государственной поддержки в виде субсидий Правительства Курганской области в редакциях варьируется всего от 5 до 15% от доходов и с каждым годом сокращается. Остальные доходы составляет подписка и продажа газет в розницу (средства читателей) и услуги за рекламу. За 2020 год районными газетами было перечислено всех видов налогов более 14 миллионов рублей, их них в региональный бюджет - не менее 1200 000 рублей и это в сложный год пандемии коронавирусной инфекции. Газеты никогда не жили в достатке, но ни в годы войны, ни во время тяжелых 90-х годов прошлого века они не подвергались таким кардинальным реформам и не лишались юридической самостоятельности. Многие десятилетия районные газеты служат летописью истории своего края, обладающей уникальными краеведческими сведениями.

Третье – мы обеспокоены за коллективы редакций. Практически все бухгалтера районных газет получили уведомление о сокращении своих должностей с 1 июня 2021 года. Между тем нам до сих пор не ответили на вопросы о том, кто будет вести расчеты с контрагентами, как будет работать онлайн-касса, как и в какой сумме начисляться заработная плата сотрудникам, как нам планировать необходимые расходы, какая типография нас будет печатать. Мы знаем лишь одно - 31 мая 2021 года всё имущество и денежные средства наших редакций, которые путем постоянной экономии на ремонтах, зарплатах сотрудников редакций были накоплены в качестве подушки безопасности, должны быть перечислены на банковский счёт холдинга. Считаем, что будут нарушены трудовые права сотрудников – так как сейчас в каждой редакции совместно с коллективами утверждены и действуют Коллективные договоры, где приняты разные по количеству и суммам социальные выплаты, разный гонорарный фонд, критерии оценки при начислении премий и доплат, отличаются условия выплат за непрерывный стаж работы в редакции. Новый общий Коллективный договор медиахолдинга даже не обсуждался. От неизвестности многие сотрудники редакций подумывают о смене работы, в коллективах возросла нервозность, что не может не отражаться на творческой работе. Кто при таком подходе останется работать в новом медиахолдинге?

Четвертое – мы считаем реорганизацию очень несвоевременной. В сентябре 2021 года в стране будут проходить выборы депутатов Государственной Думы. Реорганизация, несомненно, приведет к провалу информационной поддержки выборной кампании. На протяжении многих лет районные газеты информационно сопровождали выборы, формировали общественный интерес к этим важным политическим процессам в стране: результат этой работы был налицо – высокий процент проголосовавшего населения в селах и деревнях районов. Мы никогда не были в конфронтации, а выстраивали диалог доверия между читателями и властью, помогали разрешить волнующие население вопросы, подавляя протестные настроения жителей Курганской области, что очень важно в сегодняшнее время. Уже сейчас у читателей растет возмущение судьбой их «районок», как это отразится на результатах голосования, можно только предположить…

Пятое – мы уверены, что реорганизация приведет к унификации информационной повестки районных газет, их единообразию в выполнении целей и задач, поставленных перед медиахолдингом его учредителем – Департаментом информационной и внутренней политики Курганской области. Так, к примеру, получилось в нескольких регионах, где в районных СМИ прошел подобный процесс (Воронежской, Московской, Кировской, Новгородской областях). Следствием станут потеря читательского интереса, падение подписки, доходов, а затем неизбежное сокращение штатов сотрудников. Куда пойдет читатель? В неконтролируемый Интернет, пестрящий фейками, протестами, негативом, неграмотностью и отсутствием именно районных новостей. Фактически жителей Курганской области лишат права на чтение достоверной печатной прессы, ведь цифровизация региона, его обеспечение высокоскоростным Интернетом далеки от идеала, да и пользуются Всемирной паутиной не все слои населения. Возможен вариант массового ухода действующих журналистов во вновь создаваемые частные издания, которые будут издаваться не в государственных, а в сугубо личных интересах владельцев, как, например, случилось в Варгашинском районе, где районная газета сначала была лишена статуса юридического лица, сделана одним из подразделений муниципальной типографии, а после банкротства типографии - прекратила свою почти 100-летнюю историю.

В результате под угрозой окажется информационная безопасность региона.

Владимир Владимирович, мы готовы к реформам, целесообразность и продуманность которых будет доказана экономическими и идеологическими расчетами. Мы готовы к более современным методам подачи информации, готовы учиться и реализовывать свои творческие и социальные проекты, которые и сейчас занимают призовые места во всероссийских конкурсах. Мы любим свою работу, свои газеты, в которые многие из нас пришли со школьной скамьи, и, искренне надеемся, что Вы поймете нашу обеспокоенность и постараетесь нам помочь прийти к общему решению, которое устроит и учредителей районных газет, и читателей – жителей Курганской области».

Остается добавить, что голос курганских журналистов не хотели услышать в областной администрации. Надеемся, услышат в Полпредстве.