Редакторы «Ведомостей» предложили собственникам издания другого главного редактора

Пять заместителей главного редактора «Ведомостей» предложили собственникам этого СМИ альтернативного кандидата на должность исполняющего обязанности главного редактора Анфису Воронину, следует из письма журналистов.

Подпись под письмом поставили Александр Губский, Борис Сафронов, Дмитрий Симаков, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян — все действующие заместители главного редактора «Ведомостей», кроме Ильи Булавинова. Это бывший главный редактор газеты, который по договоренности с собственниками до конца апреля остается в «Ведомостях» как заместитель главного редактора. Не подписывал письмо и шеф-редактор сайта «Ведомостей» Максим Товкайло, который покидает редакцию 15 мая.

На прошлой неделе исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров, редакционным директором станет бывший издатель «Секрета фирмы» Юрий Кацман. Это решение Константина Зятькова и Алексея Голубовича, которые договорились купить АО «БНМ», компанию – издателя газеты «Ведомости». Сейчас эту компанию контролируют Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур. Сделка по продаже «Ведомостей» должна быть закрыта в течение 1-2 месяцев. Но уже с 18 марта начался переход активов под управление новых собственников, говорил Кудрявцев. В соответствии с этой договоренностью и произошла смена главного редактора.

Стремительная смена главного редактора и назначение исполняющим обязанности главного редактора и редакционным директором «Ведомостей» людей, чуждых журналистским принципам и корпоративной культуре издания, дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей, пишут редакторы в письме. Ключевые журналисты «Ведомостей» начинают увольняться, налицо острейший кризис доверия внутри коллектива, который не хочет работать с чуждыми им новыми руководителями, настаивают авторы письма, читатели и рекламодатели поражены новыми назначениями, подписчики уже просят вернуть им деньги за подписку.

«То, что я не смогу нормально управлять «Ведомостями», – неубедительная гипотеза, прошлый мой опыт в редакциях СМИ показывает ровно другое, – заявил «Ведомостям» Шмаров. – Газета не сможет деградировать из-за действий одного человека, такие сложные системы, как редакции СМИ, обладают большим запасом прочности и ресурсом сопротивления. У «Ведомостей» сильная редакция. Так что тут еще вопрос – кто кого». Редакция может разбежаться или не разбежаться, на данный момент массовых увольнений нет, добавил Шмаров.

«На то, чтобы уберечь «Ведомости» от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни. Мы полагаем, что единственным выходом из нынешнего кризиса доверия является немедленное назначение нового исполняющего обязанности главного редактора из коллектива «Ведомостей», и предлагаем на эту должность Анфису Воронину», – указано в письме.

Воронина подтвердила «Ведомостям», что редакторы обсуждали с ней возможность стать главным редактором газеты.

Воронина больше 20 лет работает в деловых СМИ – «Время новостей», «Ведомости» и РБК. Сейчас она главный редактор партнерского проекта «Ведомостей» – «Ведомости &».

Также критически важным для сохранения работоспособности и репутации «Ведомостей» является сохранение Глеба Прозорова в должности гендиректора «БНМ», следует из письма.