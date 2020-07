Redefine: коммерческие спецпроекты на фоне кризиса

Медиахолдинг Redefine, в который входят The Village и Wonderzine, — один из немногих игроков на российском медиарынке, который в условиях кризиса создает успешные коммерческие спецпроекты. ЖУРНАЛИСТ узнал у издателя Алексея Амётова, чем нас одарила пандемия, чем хороши хулиганские проекты и почему от замены слов в названии меняется сфера деятельности.

За последние годы отечественный медиарынок сильно сжался. Из-за того, что долю присутствия иностранцев ограничили на законодательном уровне, ушли многие зарубежные коллеги. Из иностранных инвесторов в России остались только Conde Nast и Hearst. Областям, которые с новостями не связаны, повезло больше — есть компании вроде Disney, у которых получается наращивать присутствие на российском рынке, но в целом инвестиций извне практически не поступает. А рекламный рынок между тем монополизируется крупными диджитал-компаниями: «Яндекс», Google, Mail.ru Group и Facebook, которые забирают большую часть доходов от рекламы. Это напрямую влияет на стоимость медиапроектов — цена активов падает.

Тем временем медиахолдинг Redefine продолжает создавать спецпроекты для медиа и привлекать дополнительные деньги за счет диверсификации доходов.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЕДИА

В 2019 году медиакомпания сменила название с Look At Media на Redefine. За 13 лет своего существования команда издательства запустила такие издания, как Look At Me, Hopes and Fears, The Village и Wonderzine, объединилась с группой Creative Media (издателем сайта Spletnik.ru). Сейчас суммарная месячная аудитория изданий, которые входят в медиахолдинг, близка к 13 миллионам уникальных пользователей.

Казалось бы, название медиа — это ценный бренд с накопленным капиталом. зачем его менять? Издатель Redefine Алексей Амётов объясняет: «Во-первых, Look At Media — компания, которая строилась вокруг сайта Look At Me, а он к моменту переименования уже несколько лет как был заморожен. За эти годы многое в медиаиндустрии изменилось, пора было меняться и нам. Во-вторых, раньше в названии холдинга было слово «Media», а [нам] хотелось расширить область работы. Мы больше, чем медиа».

Новое название, объясняет Амётов, позволило компании не мыслить только в рамках медиа, но и создать лабораторию событийного маркетинга и креативное агентство.

О ВРЕМЕНА! О БАРЫ!

Еще до коронавируса и карантина Амётов и его команда почувствовали, что хотят развиваться не только в медиа, но и в смежных сферах, выпуская не чисто медийные продукты. К тому же в условиях кризиса пришлось диверсифицировать способы получения дохода. Так в начале 2020 года появились лаборатория событийного маркетинга Event Lab, которая с марта занимается online-мероприятиями. А в апреле Redefine запустил внутреннее креативное агентство Redefine Creative. Оно дает холдингу возможность предлагать параллельные истории, никак не связанные с собственными СМИ, тем рекламодателям, с которыми он уже сотрудничает как медиа.

Амётов уверен в том, что команда холдинга «научилась не просто превращать офлайн-активности в онлайн, а создавать новые онлайн-развлечения». Например, прямо во время пандемии Redefine запустил онлайн-бары для The Village и Wonderzine.

В них пользователи могут слушать лекции и музыку (медиа приглашают диджеев, чтобы те развлекали аудиторию через Zoom), виртуально чокаться и обсуждать то, что соотносится с ценностями этих СМИ. «Туда тоже приходят бренды и интегрируют [рекламу за деньги]. Так что здесь польза и для аудитории, и для компаний», — рассказывает Амётов.