Сергей Пархоменко: «Хорошая работа, помимо морального удовлетворения, иногда приносит даже деньги»

С осени 2016 года мы наградили уже около 150 человек. Причем у нас нет правила, что премию можно получить только один раз: есть и двукратные, и трехкратные лауреаты премии «Редколлегия». Мы посчитали, что с ноября минувшего года общая сумма выплаченных премий составила полмиллиона долларов. Получается, что мы раздали 500 тысяч долларов русским журналистам за работу, которую они уже сделали. И нам кажется, что мы их этим поддержали.

— Расскажите о претендентах и лауреатах премии из российских регионов.

— Если вы посмотрите на список лауреатов за прошлый год, то увидите, что там немало региональных медиа. Конечно, их меньше, чем московских, питерских или вообще тех, кто не совсем понятно где территориально находится, типа ВВС. Разумеется, мы награждаем тех, кто работает в русской службе ВВС, пишет по-русски и находится здесь, в Москве.

Да, действительно, меньше региональных медиа попадает в претенденты. Часто наши отборщики включают в претенденты тех, кто явно не выиграет. Потому что результат был недостаточно высокого уровня, хотя замах был хороший. Но вообще довольно часто всякие сомнения трактуются в пользу региональных журналистов. Мы все время помним, и Борис Зимин нам напоминает, что задача заключается не в том, чтобы просто отметить чемпиона Российской Федерации по репортажам или расследованиям за месяц. А в том, чтобы поддержать тех, кому эта помощь нужна, и это довольно тонкий момент. С одной стороны, мы понимаем, что помощь особенно нужна людям начинающим или тем, кто живет где-то далеко и чувствует себя очень одиноко, изолированно от каких-то больших событий. С другой стороны, мы ни в коем случае не хотим устраивать какую-то «вторую лигу». Вот тут у нас чемпионы сражаются меж собой, а вот тут те, которые слабее. Это очень важная и тонкая проблема: не снизить критериев и не начать награждать из каких-то симпатий и сочувствия. И одновременно сделать так, чтобы эта премия доставалась людям, которым важно, что кто-то их заметил, похвалил, как-то воодушевил на дальнейшие дела. Вот на этом острие мы все время балансируем.

— В региональных медиа с учетом непростых условий работы есть хорошие журналисты?

— На руинах традиционных региональных СМИ сегодня вырастают какие-то удивительные шампиньоны, в том смысле, что они вырастают очень быстро, и они не стесняются, если их кто-нибудь срежет. Там возникают медиа из ничего, и наша задача заключается в том, чтобы эти шампиньоны обнаружить, когда они еще совсем маленькие, и проследить за их ростом. Мы видим, что в Иркутске есть группа под названием «Люди Байкала», в Перми — «Четвертый сектор», в Екатеринбурге — «Итс май сити». Есть и гораздо более крупные и работающие уже много лет: в Ростове есть «Юга.ру», в Новосибирске — «Тайга.инфо», в Калининграде — «РуГрад». Что это такое? Это несколько человек, которые собираются вместе, и довольно часто у них нет ни редакции, ни общего компьютера, но у них есть общее понимание того, что они хотят делать. И они начинают это делать, используя современные возможности. Они создают приложения для мобильных телефонов и планшетов, начинают снимать видео, стримить в Facebook или в Instagram, и у них получаются медиа. Нет ничего страшного, если у них нет бумажной газеты, на которой орден Ленина и написано, что газета основана в 1928 году.

— Они занимаются журналистикой или активизмом? Вы это как-то различаете? Или это совершенно не важно?

— Мы точно не награждаем за активизм. И если оказывается, что журналист одновременно является участником какого-то гражданского проекта или политической партии, нас это совершенно не касается и никаким образом не повышает и не понижает шансов этого человека на получение премии. Мы отдаем себе отчет, что, особенно в провинции, часто эти вещи совмещаются. И не случайно именно журналисты оказываются теми людьми, с которыми в первую очередь случаются неприятности, к ним приходят с одним обыском, потом с другим обыском, и, глядишь, журналист — уже гражданский активист и сражается за свободу и права человека. И такие примеры у нас налицо. Не все они такие страшные и трагические, как история Ирины Славиной. Есть люди, кого не довели до самоубийства, но им приходится очень тяжело. Но мы награждаем их не за это. Мы награждаем их за то, что они каким-то образом умудряются, ведя тяжелый образ жизни, писать что-то, снимать что-то — и делают это хорошо.