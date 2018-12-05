Thomson Reuters сократит к 2020 году более 3200 сотрудников

Медиахолдинг Thomson Reuters к 2020 году сократит 3,2 тыс. сотрудников к в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы. Об этом сообщает RNS со ссылкой на The Reuters.

Штат сократят в рамках плана по оптимизации бизнеса и снижения издержек.

В компании не сообщили, в каких отделах планируется сокращение. Однако соруководитель по операционному бизнесу Ник Мастерсон сообщил инвесторам, что сотрудники уже были проинформированы о 90 % запланированных сокращений.

Генеральный директор Джим Смит в свою очередь заявил, что компания также сократит количество проданной продукции.

Также медиахолдинг намерен сократить количество офисов по всему миру на 30 % до 133 к 2020 году.

Медиакомпания Thomson Reuters является поставщиком аналитической информации, информационных решений и баз данных для бизнеса. Группа была образована в 2008 году в результате приобретения медиакорпорацией Thomson агентства Reuters.

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