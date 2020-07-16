Реферальные программы рассылок — недооцененный способ привлечения аудитории

Показателен случай новостной рассылки The Hustle: у них есть бесплатная ежедневная рассылка и платный подписной продукт. Среди полутора миллионов активных пользователей — 10 тысяч амбассадоров бренда, входящих в реферальную программу. При этом стоимость для участника реферальной программы в несколько раз выше, чем для простого подписчика, но участники реферальной программы первыми получают доступ к бета-тестам и предоставляют обратную связь о новых платных продуктах.

Другой пример: Morning Brew с двумя миллионами подписчиков. Благодаря реферальным программам ежедневно оформляется примерно тысяча новых подписок, а в целом 225 тысяч человек привели в рамках программы хотя бы одного подписчика. Все это дает 35% общего прироста.

По мнению создателя новостной рассылки Revue, у реферальных программ есть большой потенциал, поскольку их аудитория имеет большую вовлеченность и скорее привлечет новых читателей, также он считает, что это недооцененный канал роста.

По словам генерального директора материнской компании новостной рассылки The Daily Pnut, чтобы сделать прочную реферальную программу, нужно от трех до шести месяцев. И хотя The Daily Pnut такая программа принесла около двух тысяч новых подписчиков всего за полтора месяца, по мнению руководства, они все еще далеки от того, чтобы окупить первоначальные инвестиции.

Но не все издатели новостных подписок считают, что реферальные программы стимулируют их лучших амбассадоров бренда. Основатель ежедневной новостной рассылки Finimize говорит, что их самые вовлеченные пользователи — это не обязательно люди, которые используют реферальную программу. Однако группа подписчиков, пришедших к рассылке через реферальную программу, по-прежнему имеет более высокий процент открытых писем, чем в среднем, — средний показатель составляет около 40% — аналогично показателю рассылки The Hustle.

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