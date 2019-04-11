Российская региональная пресса: направления профессионального роста

Как городская и региональная пресса справляется с трудностями и находит новые формы и форматы
Конкурс «Золотой фонд российской прессы» проводится журналом ЖУРНАЛИСТ совместно с факультетами журналистики ведущих российских университетов. Председателем жюри, как и в прошлые годы, является декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, профессор, доктор филологических наук, профессор Елена Вартанова.
Газетная журналистика традиционно рассматривалась российскими учеными как высшая стадия реализации творческого таланта журналиста и как результат творческих процессов редакции. Тотальное «технологическое разрушение» (technological disruption) традиционных СМИ, похоже, действует на региональные, местные газеты в наименьшей степени — они по-прежнему востребованы своей аудиторией.
Потенциал города, несомненно, создается газетами общего интереса, которые в России традиционно называют общественно-политическими, превратившимися сегодня в газеты общегородской тематики и общегородской значимости. Зачастую они издаются органами государственного городского управления, однако их настоящее предназначение не в информационном обслуживании власти, а в эффективной связи с населением и консолидации жителей.
Часто такие издания одновременно имеют статус региональных и должны обеспечивать включенность городского общества в общерегиональный, а через публикацию соответствующих материалов и в общероссийский контекст. И если в небольших городах и сельских поселениях она складывается на основе родства и соседских отношений (общинности), то в больших городах — на основе совпадений интересов и стиля жизни, мировоззренческого сходства, общественных взаимоотношений, производственной и иной специализации.
В условиях рынка городским газетам приходится особенно трудно, и их трудности сказываются на медиакартине жизни города, получаемой аудиторией. И все же, несмотря на трудности, многие региональные и городские газеты не просто справляются с трудностями, но и находят новые формы освещения жизни своих городов и регионов, актуальные форматы взаимодействия со своими читателями.
В 2018 году проект «Золотой фонд прессы» вновь продемонстрировал значимость городской и региональной прессы, поскольку она остается нужной и востребованной своей аудиторией. Экспертами — доцентами и научными сотрудниками факультета журналистики МГУ — было проанализировано 133 издания. Наряду с общественно-политическими изданиями в проекте приняли участие детские издания, в этом году их было значительно больше, что, несомненно, стало позитивной тенденцией.
Мнения экспертов
ДАНИИЛ ИЛЬЧЕНКО, научный сотрудник Проблемной НИЛ комплексного изучения актуальных проблем журналистики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова:
— Направления профессионального роста для редакций большинства изданий, участвующих в конкурсе, примерно одинаковы. Это освоение новых интерактивных форматов, поиск необычных ракурсов работы над вечными темами (ЖКХ, экология, дороги, образование, культура, здравоохранение, спорт и т. д.), создание нетривиальных заголовков и лидов, повышение качества структурирования информации и ее визуального оформления, продвижение контента в «цифре». Но при этом редакциям необходимо искать возможности в большей мере удовлетворять информационно-коммуникативные интересы простых читателей, нежели представителей местных властей и городских / районных служб.
АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИЧЕНКО, доцент кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова:
— Тренд нынешнего года — высокая активность изданий в соцсетях. Многие районки имеют страницы во всех основных соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram), а некоторые — даже каналы на YouTube. У многих изданий число подписчиков страницы во «ВКонтакте» превышает тираж бумажной версии. Постоянно обновляемые и хорошо иллюстрированные страницы в соцсетях часто контрастируют с сайтом издания — старомодным, примитивным, с неудобной рубрикацией и материалами месячной давности на главной странице сайта. По качеству контента издания очень различны. Встречаются примеры хорошей репортерской работы, глубокого и объективного исследования проблемных местных тем (ЖКХ, дороги, медицина и др.). Но есть и издания, словно застывшие в советской эпохе и прославляющие местную власть и «людей труда», публикующие материалы с мероприятий с лозунговыми заголовками и с пересказом прозвучавшего с трибун без попытки разобраться, насколько все это соответствует действительности.
ЮЛИЯ ЧЕРЕШНЕВА, доцент кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова:
— Многие издания стараются сохранять традиции городской и районной прессы. Большинство газет отличает благожелательное отношение к своей аудитории, постоянная творческая работа с учетом интересов читателя. Об этом говорят газетные полосы, на которых редакции разговаривают с читателями. Газеты стараются проводить конкурсы, акции, публиковать письма читателей, открывать «прямую линию», вовлекая читателя во все местные дела, активно принимающего участие в жизни края. Однако многим газетам не удается уйти от «отчетной журналистики» мероприятий, характерной для местной прессы. Информационным поводом для большинства материалов становятся плановые мероприятия по улучшению качества жизни горожан, показательным достижениям, представляя собой отчеты о проделанной работе местной власти с форумов, заседаний, «круглых столов». Или это материалы с праздников, ярмарок и других мероприятий города, края, села. Тем самым газеты выполняют указания учредителя, освещая значимые для местной власти события. Получается, что издания показывают действительность не такой, какая она есть, а такой, какой ее хотелось бы видеть. Отсюда и невысокое качество большинства заголовков (штампов), наличие постановочных, нереалистичных фотографий (фотоштампов), не отражающих суть события, не несущих информации, не содержащих релевантного контекста.
МАРИНА КНЯЗЕВА, старший научный сотрудник Проблемной НИЛ комплексного изучения актуальных проблем журналистики факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова:
— Представленные на конкурс детские издания из разных регионов страны обладают целым рядом общих свойств. Прежде всего, все они качественные. Кроме того, все издания исходят непосредственно из собственных смыслов, а не обслуживают интересы компаний, производящих детские товары, включая теле- и киноконтент. Они самобытны и не являются придатком коммерческой деятельности. Следует подчеркнуть и их ориентированность на развивающегося, активного ребенка, на будущего гражданина. При этом все они следуют интересам и адресам места своего рождения, они именно местные в самом добром смысле этого слова: родные и верные своему краю, городу, региону.