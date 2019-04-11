Российская региональная пресса: направления профессионального роста

Конкурс «Золотой фонд российской прессы» проводится журналом ЖУРНАЛИСТ совместно с факультетами журналистики ведущих российских университетов. Председателем жюри, как и в прошлые годы, является декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАО, профессор, доктор филологических наук, профессор Елена Вартанова.

Газетная журналистика традиционно рассматривалась российскими учеными как высшая стадия реализации творческого таланта журналиста и как результат творческих процессов редакции. Тотальное «технологическое разрушение» (technological disruption) традиционных СМИ, похоже, действует на региональные, местные газеты в наименьшей степени — они по-прежнему востребованы своей аудиторией.

Потенциал города, несомненно, создается газетами общего интереса, которые в России традиционно называют общественно-политическими, превратившимися сегодня в газеты общегородской тематики и общегородской значимости. Зачастую они издаются органами государственного городского управления, однако их настоящее предназначение не в информационном обслуживании власти, а в эффективной связи с населением и консолидации жителей.

Часто такие издания одновременно имеют статус региональных и должны обеспечивать включенность городского общества в общерегиональный, а через публикацию соответствующих материалов и в общероссийский контекст. И если в небольших городах и сельских поселениях она складывается на основе родства и соседских отношений (общинности), то в больших городах — на основе совпадений интересов и стиля жизни, мировоззренческого сходства, общественных взаимоотношений, производственной и иной специализации.

В условиях рынка городским газетам приходится особенно трудно, и их трудности сказываются на медиакартине жизни города, получаемой аудиторией. И все же, несмотря на трудности, многие региональные и городские газеты не просто справляются с трудностями, но и находят новые формы освещения жизни своих городов и регионов, актуальные форматы взаимодействия со своими читателями.