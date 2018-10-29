Проклятие 21‑й кнопки

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

О чем речь? Первая и главная проблема региональных телеканалов — в отсутствии возможности вещать в цифровом формате. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) скомпоновала два цифровых мультиплекса по 10 телеканалов каждый, и там не нашлось (точнее, сначала нашлось, но потом что‑то пошло не так) места даже для одного регионального телеканала. Да, государство не запрещает вещать в аналоге, но это не решит проблему. В январе 2019 года каналы первого мультиплекса отключат свое аналоговое вещание в городах с населением менее 100 тыс. человек. Именно эти каналы формируют ядро аудитории телесмотрения. Ожидается, что за ними в цифру уйдут каналы второго мультиплекса — и тоже со временем отключат аналог. Что произойдет дальше? В аналоге регионалы останутся одни. Представить себе зрителя, который ради любимого регионального канала будет переключаться между источниками сигнала, невозможно. Регионального ТВ нет в цифре. Катастрофа? На самом деле в цифре есть региональное ТВ — это филиалы ВГТРК, региональные ГТРК. Но это лишь местные выпуски «Вестей», врезающиеся в сигналы каналов «Россия 1» и «Россия 24». Достаточно ли этого местному населению? Не факт. Наверняка они хотели бы смотреть и утреннее шоу, и вечернюю итоговую программу, и спортивные трансляции местного клуба‑любимца. Ничего этого в цифре от регионов нет.

ИДИТЕ В ДРУГИЕ СРЕДЫ

Так говорит Министерство связи. Идем. Пошли в кабель, добились т. н. 21‑й кнопки для 72 телеканалов, они получили статус «обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ», и их освободили от платы за кабельное распространение. Им хорошо? Да, но на остальных взвалили недополучаемые от 21‑х кнопок платежи. Каналам стало тяжело выживать. Нужна 22‑я кнопка для городских каналов, иначе они не вытянут. Кабель — среда интересная, абонентов, конечно, меньше, чем у эфирного ТВ, зато они более платежеспособны. Они ежемесячно отдают часть своего дохода кабельному оператору. Это более молодая аудитория. Надо ее научиться монетизировать. Тут упираемся в статистику телесмотрения (медиаметрию). Кабельщики ее не имеют или чаще всего не дают. Без цифр продать рекламу невозможно. Точнее, возможно, но бизнес на таких продажах не построишь. Не стоит забывать, что кабель — не панацея для ряда регионов России, в некоторых проникновение в районе 40 % в силу рельефа и ландшафта. Там только эфир или спутник.

Спутник? Спутник дороговат. Это могут себе позволить на сегодня лишь два с половиной десятка региональных телеканалов. В «Триколоре» их как раз 26. Остальные операторы менее интересны своей базой.