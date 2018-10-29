Проклятие 21‑й кнопки

В начале и середине 1990‑х в России появились первые независимые региональные телеканалы. Двадцать лет спустя они могут исчезнуть. Вовсе
ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
О чем речь? Первая и главная проблема региональных телеканалов — в отсутствии возможности вещать в цифровом формате. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) скомпоновала два цифровых мультиплекса по 10 телеканалов каждый, и там не нашлось (точнее, сначала нашлось, но потом что‑то пошло не так) места даже для одного регионального телеканала. Да, государство не запрещает вещать в аналоге, но это не решит проблему. В январе 2019 года каналы первого мультиплекса отключат свое аналоговое вещание в городах с населением менее 100 тыс. человек. Именно эти каналы формируют ядро аудитории телесмотрения. Ожидается, что за ними в цифру уйдут каналы второго мультиплекса — и тоже со временем отключат аналог. Что произойдет дальше? В аналоге регионалы останутся одни. Представить себе зрителя, который ради любимого регионального канала будет переключаться между источниками сигнала, невозможно. Регионального ТВ нет в цифре. Катастрофа? На самом деле в цифре есть региональное ТВ — это филиалы ВГТРК, региональные ГТРК. Но это лишь местные выпуски «Вестей», врезающиеся в сигналы каналов «Россия 1» и «Россия 24». Достаточно ли этого местному населению? Не факт. Наверняка они хотели бы смотреть и утреннее шоу, и вечернюю итоговую программу, и спортивные трансляции местного клуба‑любимца. Ничего этого в цифре от регионов нет.
ИДИТЕ В ДРУГИЕ СРЕДЫ
Так говорит Министерство связи. Идем. Пошли в кабель, добились т. н. 21‑й кнопки для 72 телеканалов, они получили статус «обязательный общедоступный телеканал субъекта РФ», и их освободили от платы за кабельное распространение. Им хорошо? Да, но на остальных взвалили недополучаемые от 21‑х кнопок платежи. Каналам стало тяжело выживать. Нужна 22‑я кнопка для городских каналов, иначе они не вытянут. Кабель — среда интересная, абонентов, конечно, меньше, чем у эфирного ТВ, зато они более платежеспособны. Они ежемесячно отдают часть своего дохода кабельному оператору. Это более молодая аудитория. Надо ее научиться монетизировать. Тут упираемся в статистику телесмотрения (медиаметрию). Кабельщики ее не имеют или чаще всего не дают. Без цифр продать рекламу невозможно. Точнее, возможно, но бизнес на таких продажах не построишь. Не стоит забывать, что кабель — не панацея для ряда регионов России, в некоторых проникновение в районе 40 % в силу рельефа и ландшафта. Там только эфир или спутник.
Спутник? Спутник дороговат. Это могут себе позволить на сегодня лишь два с половиной десятка региональных телеканалов. В «Триколоре» их как раз 26. Остальные операторы менее интересны своей базой.
Интернет и OTT‑среда. Идем и туда. Среда развивается очень активно, запускаем вещание региональных каналов в «Яндексе», Peers, SPB TV, Vintera и других сервисах, которые абонент получает через публичный интернет. Удобно. Смотрю где хочу и когда хочу. В метро на планшете, дома на smart‑телевизоре, в машине на смартфоне и т. д. Но количество зрителей и просмотров там пока исчисляется тысячами, этого мало, такие цифры не монетизируешь. Развивать надо, за этим будущее. Там ядро аудитории — 25‑44, именно они интересны рекламодателю. В крупнейших OTT‑сервисах уже около 50 региональных каналов, каждую неделю подключаются новые.
ОБЛАСТНЫЕ КАНАЛЫ
Они, согласно вышесказанному, в самой преферентной позиции (кроме филиалов ВГТРК, разумеется). В феврале 2017 года был разыгран статус обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ. 72 разыграли. 13 осталось, девять из них запланированы на 28 ноября 2018 года. Цифры у них также нет, кабель — бесплатен, поддержка губернатора, как правило, всецела. Тут одна надежда: или цифра, или селлерство 21‑х кнопок, превращение их в некий виртуальный региональный канал, ведь аудитория — это абоненты всех (прям всех!) кабельных операторов России. Такая история позволила бы привести большого рекламодателя, если не Procter & Gamble, то хотя бы Adidas. На одних меховых салонах далеко не уедешь…
ГОРОДСКИЕ КАНАЛЫ
Что делать маленьким городским или муниципальным каналам? Биться за 22‑ю кнопку. Зрителю нужны местные новости, ему надо знать, что происходит в соседнем районе, квартале, доме. Никто, кроме местного канала, этого не покажет. Совсем маленькие каналы, производившие несколько часов в день, могут становиться сетевыми партнерами обязательного общедоступного телеканала субъекта РФ (т. н. 21‑я кнопка). Инициатива поддержана депутатами, ОНФ, но, к сожалению, не нашла поддержки в профильном министерстве.
СЕТЕВЫЕ КАНАЛЫ
С 1990‑х в России работали тысячи частных каналов по схеме сетевого партнерства, например, транслировали СТС / РЕН / ТНТ (отметить нужное) и вставляли местные новости, программы и продавали местную рекламу. Эта схема работала десятилетиями. Оказалось, что в цифре у этой схемы будущего нет. За счет технологии сплайсинга оператор цифрового ТВ — ФГУП РТРС — самостоятельно может вставлять (врезать) региональную рекламу. Каналам, представленным в мультиплексах, больше незачем делиться с региональными партнерами, телевизионный рекламный пирог не растет, по крайней мере в долларах. Что делать им? Два варианта: искать нового сетевого партнера вне мультиплексовой двадцатки или переходить на самопрограммирование. Второй вариант кажется предпочтительнее, по крайней мере, вы сами будете хозяевами своей сетки вещания. Контент не обязательно производить самому, можно закупать его у контент‑агрегаторов.
РЕЗЮМЕ
Что делать? Не сдаваться. Учиться. Работать во всех средах. Бороться за свои права, за права своего зрителя, за рабочие места, за свои коллективы. Идти в ногу со временем. Будет обидно, если от всего регионального телевидения останутся лишь 21‑я кнопка и филиалы ВГТРК.