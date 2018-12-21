Ну вы держитесь там

Я родилась в Кургане, но большую часть своей жизни провела там, куда зима приходит на девять месяцев — в Салехарде. И обычно люди, которые выбирают творческую профессию, рассказывают о грандиозном влиянии тети Розы, которая приходила с концертов с охапкой лилий, а по вечерам брала напрокат «Касабланку», или о дяде Юре, который однажды взял с собой на работу, посадил в ньюсрум, и ты на всю жизнь впечатлился и запомнил этот момент. Ничто не предвещало того, что в семье растет журналист.

До переезда в Петербург я знала только две газеты — «Полярный круг» и «Красный Север». Мой багаж знаний о российской журналистике светился красным уровнем опасности на вступительных экзаменах. Я покупала газеты каждый день, удивляясь тому, какие они. Меня как будто вытащили из палеолита и познакомили с тем, насколько сильно убежал весь остальной мир.

Вся эта преамбула звучит преувеличенно и субъективно. Но она не обо мне, она о журналистике в регионах. И дело не в том, что журналистики за КАДом центральной России нет. Она есть, просто другая, обособленная и очень личная.