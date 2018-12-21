Ну вы держитесь там

Конвергенция и журналистика в регионах
Я родилась в Кургане, но большую часть своей жизни провела там, куда зима приходит на девять месяцев — в Салехарде. И обычно люди, которые выбирают творческую профессию, рассказывают о грандиозном влиянии тети Розы, которая приходила с концертов с охапкой лилий, а по вечерам брала напрокат «Касабланку», или о дяде Юре, который однажды взял с собой на работу, посадил в ньюсрум, и ты на всю жизнь впечатлился и запомнил этот момент. Ничто не предвещало того, что в семье растет журналист.
До переезда в Петербург я знала только две газеты — «Полярный круг» и «Красный Север». Мой багаж знаний о российской журналистике светился красным уровнем опасности на вступительных экзаменах. Я покупала газеты каждый день, удивляясь тому, какие они. Меня как будто вытащили из палеолита и познакомили с тем, насколько сильно убежал весь остальной мир.
Вся эта преамбула звучит преувеличенно и субъективно. Но она не обо мне, она о журналистике в регионах. И дело не в том, что журналистики за КАДом центральной России нет. Она есть, просто другая, обособленная и очень личная.
После вопроса «как дела у мультимедийной журналистики в регионах?» в моей голове возникают курганские ларечки «Союзпечать». И эта ассоциация командует над всеми остальными несмотря на то, что в последние годы журналистика Курганской области делает шаги навстречу конвергенции. Мне стало интересно, а что сами журналисты из Салехарда и Кургана думают о современной ситуации в региональных редакциях.
Екатерина Черепанова, корреспондент Издательского Дома «Новый мир» (г. Курган), рассказывает следующее:
— Мы уделяем большую роль соцсетям. Не все из «старого клана» готовы перестраиваться. Большинство людей привыкло писать по заданию редакции или ходить на несрочные интервью. Такие глубоко газетные журналисты не вписываются в новый формат. Из-за этого раскола дела в редакции не очень веселые. Вообще, переход журналистики в интернет-пространство — это здорово, но потребитель должен научиться видеть разницу между постом «недалекого» любителя и текстом профессионала.
Корреспондент рассказала, что все чаще на редакцию сваливается оптимизация, многих сотрудников увольняют, но каждый журналист должен «стараться все успевать и быть интересным». Катя — одна из тех, кто снимает телесюжеты, пишет тексты для двух газет, занимается наполнением интернет-портала Zauralonline, обновляет новости в соцсетях. Энтузиазм, с которым она делает свою работу, и ее оптимистичный взгляд на будущее журналистики своего региона поражают.
Заместитель главного редактора журнала «Ямальский меридиан» (г. Салехард) несколько иначе воспринимает мультимедийность журналистики:
— Несколько лет назад говорили, что конвергенция необходима и все редакции к этому придут. Для регионов это, скорее, вынужденная необходимость, мол, все к этому стремятся, и мы должны. Ну вот у всех региональных редакций появились сайты, но наполняют их те же журналисты, что работают на традиционные формы выхода информации. Получается сплошной копипаст. Проблемы с конвергенцией в региональных редакциях, как и везде: нехватка техники, умений, рук, денег. Штат не может быть перестроен слишком быстро, потому что вся журналистика на Ямале — у госструктур. В редакциях пытаются это компенсировать: добавляют нагрузку журналистам, предлагают им новые функции — снимать видео на телефон, чтобы дополнить информацию на сайте, готовить небольшие тексты для соцсетей, вести блоги и группы в соцсетях, общаться с читателями через соцсети.
Меня удивила разность взглядов на мультимедийность журналистики в целом. Ямало-Ненецкий автономный округ — один из богатых регионов страны. Казалось, что о проблемах финансирования СМИ мы не услышим и это благоприятный в экономическом плане регион для внедрения новых форм журналистики. С другой стороны, журналистика Курганской области находится в более сложном положении: аудитория переезжает в другие регионы, новые кадры не хотят работать в области, о дополнительном финансировании можно только мечтать. Это подтверждает и аналитический отчет исследовательской группы ЦИРКОН фонда «Медиастандарт» и Комитета гражданских инициатив (КГИ) «Измерение медиасферы в субъектах РФ 2015-2017»:
В 2017 году самыми развитыми в области медиа были признаны Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ <…>. В группу наименее развитых попали Крым, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Курганская область и Калмыкия.
Третье место по развитости медиа занимает Ямал (вспомним про мои любимые газеты «Красный Север» и «Полярный круг»). Возможно, многое изменилось после моего переезда из Салехарда в Петербург. Радует, что достаточно отдаленная от центральной России часть старается идти вровень с ней (учитывая очень проблемный интернет и скупость на события). Вся региональная журналистика старается успеть за столичной, которая, в свою очередь, поднимает планку вслед за зарубежными коллегами. Но для чего все это, если большинство региональных СМИ имеют статус убыточных, а при знакомстве с ними не возникает ничего, кроме жалости, негодования и беспроигрышного совета «ну вы держитесь там»?