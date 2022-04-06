Приглашаем журналистов муниципальных, районных и корпоративных изданий принять участие в образовательной программе «Региональная журналистика в интернете»

Организатор: Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Партнер: журнал «Журналист»
• Старт программы — АПРЕЛЬ после укомплектования группы.
• Освоение программы — ОЧНО (в Санкт-Петербурге) и ДИСТАНЦИОННО.
• Объем — 72 часа за 3 недели, удобное время по вечерам и в субботу.
• Участник получает Удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
• В программе делаем акцент на миграции аудитории в социальных сетях, вовлекающих форматах, освоении Telegram и создании комьюнити вокруг медиа.
Будем работать с вашими кейсами: контентом на сайте, дистрибуцией в социальных сетях, вовлеченностью аудитории на цифровых платформах.
Поможем адаптировать тексты из газеты для онлайн-площадок, внедрять визуальный контент, «разбудить» ваших подписчиков.
Все вопросы можно задать руководителю программы Камилле Нигматуллиной — заведующей кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактору журнала «Журналист», автору рубрики «Медиаразбор», эксперту MediaToolbox, — k.nigmatulina@spbu.ru или https://vk.com/camille00100.