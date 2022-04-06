Приглашаем журналистов муниципальных, районных и корпоративных изданий принять участие в образовательной программе «Региональная журналистика в интернете»

Организатор: Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ

Партнер: журнал «Журналист»

• Старт программы — АПРЕЛЬ после укомплектования группы.

• Освоение программы — ОЧНО (в Санкт-Петербурге) и ДИСТАНЦИОННО.

• Объем — 72 часа за 3 недели, удобное время по вечерам и в субботу.

• Участник получает Удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

• В программе делаем акцент на миграции аудитории в социальных сетях, вовлекающих форматах, освоении Telegram и создании комьюнити вокруг медиа.

Будем работать с вашими кейсами: контентом на сайте, дистрибуцией в социальных сетях, вовлеченностью аудитории на цифровых платформах.

Поможем адаптировать тексты из газеты для онлайн-площадок, внедрять визуальный контент, «разбудить» ваших подписчиков.

Подробности.

Все вопросы можно задать руководителю программы Камилле Нигматуллиной — заведующей кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактору журнала «Журналист», автору рубрики «Медиаразбор», эксперту MediaToolbox, — k.nigmatulina@spbu.ru или https://vk.com/camille00100.