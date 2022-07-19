Региональные подкасты: кто и как их производит

Исследования о русскоязычном подкастинге появляются нечасто и пока не могут описать все стороны этого явления. Остается только гадать, когда у крупных компаний дойдут руки до обстоятельного и подробного изучения регионов. А тем временем за пределами столиц тоже появляются, живут и умирают подкасты. ЖУРНАЛИСТ проанализировал 12 шоу из Центрального федерального округа и выяснил несколько интересных фактов. Сколько в среднем длится региональный подкаст? В каком формате чаще всего делают подкасты не в столицах? Кто создает самый экспериментальный подкаст и как «Дэвид Боуи подарил Курту Кобейну дробовик»?

Для удобства мы будем называть подкастинг — жанром, а формы подкастов (интервью, монолог и т.д.) — форматами.

Что и как слушали

Мы изучили более ста эпизодов подкастов из Липецкой, Рязанской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Брянской, Орловской и Калужской областей. Эти регионы близки не только географически, но и по уровню активности слушателей жанра. А еще по количеству шоу, которые можно найти, вбив в поисковик название региона вместе со словом «подкасты».

В нашу подборку попало 12 шоу, выложенных на Яндекс.Музыке. Если подкаст продолжал выходить в 2022 году, мы слушали все выпуски с января по апрель. А если обновлений не было, выбор падал на десять случайных эпизодов. Однако не во всех подкастах набралось нужное количество. Вот что в итоге получилось: