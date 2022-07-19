Региональные подкасты: кто и как их производит

Проанализировали 12 шоу из Центрального федерального округа
Исследования о русскоязычном подкастинге появляются нечасто и пока не могут описать все стороны этого явления. Остается только гадать, когда у крупных компаний дойдут руки до обстоятельного и подробного изучения регионов. А тем временем за пределами столиц тоже появляются, живут и умирают подкасты. ЖУРНАЛИСТ проанализировал 12 шоу из Центрального федерального округа и выяснил несколько интересных фактов. Сколько в среднем длится региональный подкаст? В каком формате чаще всего делают подкасты не в столицах? Кто создает самый экспериментальный подкаст и как «Дэвид Боуи подарил Курту Кобейну дробовик»?
Для удобства мы будем называть подкастинг — жанром, а формы подкастов (интервью, монолог и т.д.) — форматами.
Что и как слушали
Мы изучили более ста эпизодов подкастов из Липецкой, Рязанской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Брянской, Орловской и Калужской областей. Эти регионы близки не только географически, но и по уровню активности слушателей жанра. А еще по количеству шоу, которые можно найти, вбив в поисковик название региона вместе со словом «подкасты».
В нашу подборку попало 12 шоу, выложенных на Яндекс.Музыке. Если подкаст продолжал выходить в 2022 году, мы слушали все выпуски с января по апрель. А если обновлений не было, выбор падал на десять случайных эпизодов. Однако не во всех подкастах набралось нужное количество. Вот что в итоге получилось:
Средняя длительность эпизода регионального подкаста — 18 минут 44 секунды. Однако разница между крайними величинами больше часа. Самый короткий эпизод идет всего лишь полминуты. Это рэп-зарисовка из тамбовского подкаста про ресторанный бизнес «ТьФуд», которую можно было бы принять за интро, если бы она не находилась в середине сезона. Самый длинный выпуск растянулся на целых полтора часа — это неотредактированная запись пресс-конференции о легализации уличных гонок в Белгороде от подкаста «К этому часу. Белгород».
Оффтоп: Чтобы послушать все эпизоды одному человеку потребовалось полтора месяца. А если бы он слушал все 132 выпуска без перерыва, это заняло бы двое суток.
За чей счет звук и где его послушать
Подкасты может производить кто угодно: от медиа и специализированных студий до бренда и отдельных энтузиастов. Региональные подкасты в основном делают медиа: радио — «Подкасты Липецк.FM», «НАШЕ Радио Курск», газета — «Люби Воронеж», интернет-издания — «Подкасты КН», «Подкаст ТН», «Подкаст НБ», «С чего начать?», «К этому часу. Белгород».
При этом треть от общего числа изученных подкастов создает медиа-холдинг «Региональные новости». Но их производство никак не централизовано. Например, подкасты от воронежского подразделения не вошли в нашу подборку, так как не выложены на Яндекс.Музыке, липецкое отделение не делает подкасты, шоу из Калуги, Брянска и Тулы имеют похожие названия («Подкаст КН», «Подкаст НБ», «Подкаст ТН»), а вот отделение в Орле выпускает подкаст под названием «С чего начать?». Работают над подкастами холдинга не профессионалы, а журналисты редакций, которые не всегда понимают специфику жанра.
Значительная часть подкастов от медиа — переформатированные радиопередачи или тексты. Зачастую они не подвергаются никакой обработке, не учитывают особенности подкастинга.
Бренды в регионах производят или производили три подкаста: «ТьФуд» — образовательный проект о ресторанном бизнесе ResTeach, «Тульское молоко» — Тульский молочный комбинат в партнерстве с izi.TRAVEL, «МКЦ Рязань» — Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальный культурный центр города Рязани».
Одно шоу под названием wskone выпускает независимый подкастер.
Не все подкастеры размещают свои эпизоды через RSS-сервисы — аудиохостинги, которые позволяют создавать единую ссылку для подкаста и загружать его одновременно на несколько платформ. На Anchor.FM можно найти три шоу, а на Podcasts.ru — два. При этом сразу видна разница в охвате платформ: у имеющих RSS-ссылку подкастов от 6 до 11 площадок, а у других — две-три (здесь кроме Яндекс.Музыки в лидерах Вконтакте и сайт медиа-производителя).
В каком формате звучит: от монолога до эксперимента
За основу для характеристики по форматам была взята типология Anchor.FM. Сервис выделяет семь разновидностей шоу:
• Соло-подкаст или монолог;
• Подкаст-интервью;
• Подкаст «вокруг стола» или разговорный;
• Нарративный подкаст (основан на реальных историях);
• Художественный подкаст (выдуманные истории);
• Экспериментальный подкаст.
Самый популярный формат среди эпизодов — интервью. За ним совсем с небольшим отставанием идет монолог. На третьем месте разговорные выпуски. При этом формат интервью более характерен для подкастов от брендов и для переформатированных радиопередач. Они практически не привязаны к повестке. Монолог чаще всего встречается в шоу от медиа. Как правило, он связан с новостной тематикой. Это короткие выпуски, в которых ведущий зачитывает новости.
Меньше всего в региональных подкастах используют нарративно-художественные форматы. В прослушанных эпизодах они встречаются только в одном подкасте — экспериментальном wskone.
Это шоу создает один человек — Сергей Харьковский, сотрудник «НАШЕ Радио Курск». В подкасте нарративно-художественные выпуски перемежаются с разговорными, в которых автор вместе с приглашенным гостем расшифровывает смыслы из предыдущего эпизода. Экспериментальность подкаста начинается с его описания: «Искусственный интеллект разбирает свалку человеческой музыки». Через выпуски Сергей Харьковский раскрывает нам одну историю, а озвучивает ее искусственный интеллект. Например, в первом эпизоде ИИ рассказывает по ролям, как Дэвид Боуи передал Курту Кобейну дробовик (Спойлер! Незадолго до смерти Курт Кобейн исполнял песню Дэвида Боуи The Man Who Sold the World. На обложке альбома, в котором эта композиция является заглавной, изображен ковбой с дробовиком. Из такого же оружия застрелился Курт Кобейн).
Подкастинг в России только начинает делать робкие шаги в сторону искусственного интеллекта: в подкасте «Давай голосом» есть эпизод, который зачитал ИИ, а недавно начало выходить шоу «Дом, который построил код», в котором автор «обсуждает» с ИИ архитектуру будущего.
Что все это значит?
Для того чтобы понять, на каком уровне развития находится региональный подкастинг, мы воспользовались типологией, которую предложил блогер М. Сойка. Он определил шесть стадий эволюции подкастинга. Радио Свобода* ставит российский подкастинг на четвертую стадию: это уже не ниша, основные создатели подкастов — профессионалы и компании, радиопередачи не доминируют в чартах, зрелая экосистема, высокий уровень монетизации.
Опираясь на данные исследования, региональный подкастинг можно поставить между второй и третьей ступенью эволюции жанра, потому что:
• На каждый регион приходится мало подкастов — маленькая ниша;
• Подкасты создаются в основном любителями, при этом треть всех подкастов — переформатированные тексты и радиопередачи. Это характерно для начального этапа развития;
• Нет экосистемы подкастинга: профессиональных студий, сообщества;
• Ни в одном из выбранных подкастов нет монетизации.
Это значит, что уровень развития подкастинга в выбранных регионах отстает от общероссийского (можно читать как столичного).
К сожалению, у всех прослушанных для исследования подкастов очень маленькая аудитория на Яндекс.Музыке. Самое большое количество подписчиков — 79, а самое маленькое — 0. На 132 прослушанных эпизода только шесть популярных.
В выбранных регионах подкасты пока не набрали силу. Однако по ним нельзя судить о подкастинге по всей стране. Например, на Урале или в Краснодарском крае выше интерес к жанру, больше шоу и есть профессиональные студии.
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