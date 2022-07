Региональные подкасты: кто и как их производит

Самый популярный формат среди эпизодов — интервью. За ним совсем с небольшим отставанием идет монолог. На третьем месте разговорные выпуски. При этом формат интервью более характерен для подкастов от брендов и для переформатированных радиопередач. Они практически не привязаны к повестке. Монолог чаще всего встречается в шоу от медиа. Как правило, он связан с новостной тематикой. Это короткие выпуски, в которых ведущий зачитывает новости.

Меньше всего в региональных подкастах используют нарративно-художественные форматы. В прослушанных эпизодах они встречаются только в одном подкасте — экспериментальном wskone.

Это шоу создает один человек — Сергей Харьковский, сотрудник «НАШЕ Радио Курск». В подкасте нарративно-художественные выпуски перемежаются с разговорными, в которых автор вместе с приглашенным гостем расшифровывает смыслы из предыдущего эпизода. Экспериментальность подкаста начинается с его описания: «Искусственный интеллект разбирает свалку человеческой музыки». Через выпуски Сергей Харьковский раскрывает нам одну историю, а озвучивает ее искусственный интеллект. Например, в первом эпизоде ИИ рассказывает по ролям, как Дэвид Боуи передал Курту Кобейну дробовик (Спойлер! Незадолго до смерти Курт Кобейн исполнял песню Дэвида Боуи The Man Who Sold the World. На обложке альбома, в котором эта композиция является заглавной, изображен ковбой с дробовиком. Из такого же оружия застрелился Курт Кобейн).

Подкастинг в России только начинает делать робкие шаги в сторону искусственного интеллекта: в подкасте «Давай голосом» есть эпизод, который зачитал ИИ, а недавно начало выходить шоу «Дом, который построил код», в котором автор «обсуждает» с ИИ архитектуру будущего.

Что все это значит?

Для того чтобы понять, на каком уровне развития находится региональный подкастинг, мы воспользовались типологией, которую предложил блогер М. Сойка. Он определил шесть стадий эволюции подкастинга. Радио Свобода* ставит российский подкастинг на четвертую стадию: это уже не ниша, основные создатели подкастов — профессионалы и компании, радиопередачи не доминируют в чартах, зрелая экосистема, высокий уровень монетизации.

Опираясь на данные исследования, региональный подкастинг можно поставить между второй и третьей ступенью эволюции жанра, потому что:

• На каждый регион приходится мало подкастов — маленькая ниша;

• Подкасты создаются в основном любителями, при этом треть всех подкастов — переформатированные тексты и радиопередачи. Это характерно для начального этапа развития;

• Нет экосистемы подкастинга: профессиональных студий, сообщества;

• Ни в одном из выбранных подкастов нет монетизации.

Это значит, что уровень развития подкастинга в выбранных регионах отстает от общероссийского (можно читать как столичного).

К сожалению, у всех прослушанных для исследования подкастов очень маленькая аудитория на Яндекс.Музыке. Самое большое количество подписчиков — 79, а самое маленькое — 0. На 132 прослушанных эпизода только шесть популярных.

В выбранных регионах подкасты пока не набрали силу. Однако по ним нельзя судить о подкастинге по всей стране. Например, на Урале или в Краснодарском крае выше интерес к жанру, больше шоу и есть профессиональные студии.

