Региональные СМИ в соцсетях: закрыть нельзя монетизировать

ЖУРНАЛИСТ побывал на XXIII фестивале СМИ Челябинской области «Южный Урал. Хранители». Наш редактор Камилла Нигматуллина провела мастер-класс по вовлечению аудитории VK и выступила экспертом на мозговом штурме, посвященном монетизации СМИ в социальных сетях.

Фестиваль, посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, собрал более 150 гостей из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Курганской, Липецкой, Пензенской и Челябинской областей. Дискуссии, мастер-классы и культурные мероприятия провели на берегу озера Акакуль Аргаяшского района 15-15 сентября.

Камилла Нигматуллина проанализировала опыт региональных изданий по освоению социальных сетей, страницы челябинских СМИ VK и предложила актуальные шаги для развития осенью 2022 года. По мнению спикера, нужно пользоваться моментом активного роста аудитории VK и ее вовлеченностью в видеоконтент. Большинство постов, которые производят местные СМИ, это новости с иллюстрациями, но есть хорошие примеры экспериментов с клипами и подкастами.

Мозговой штурм о проблемах монетизации был сфокусирован на возможностях Telegram. Эксперты рассказали о рекламных инструментах платформы, поделились опытом работы в различных каналах и ответили на волнения журналистов о том, что социальные сети превращают аудиторию в потребителей развлечений и «чернухи». Telegram можно использовать как площадку для распространения мнений и объяснений новостей, а также дайджестов и подборок. Камилла Нигматуллина подчеркнула, что и VK, и в Telegram можно развивать не только массовые новостные каналы, но и небольшие проекты для нишевых аудиторий, чья лояльность обычно выше.

Фото: Фестиваль СМИ Челябинской области