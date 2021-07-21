Региональные телеканалы не могут уйти от эфирного вещания

Июл 21, 2021

Региональным телекомпаниям необходимо собирать пакеты документов и продлевать лицензии на аналоговое вещание, сообщает Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). 

Перезапуск аналоговой лицензии происходит из-за вынужденных мер: это связано либо с условиями госконтрактов по информационному обслуживанию властей, либо с особенностями ландшафта, либо с отсутствием региональных каналов в двух цифровых мультикомплексах и туманными перспективами у третьего. 

Полный переход на «цифру» требует создания дополнительных мультикомплексов, что позволило бы федеральным каналам отказаться от аналогового вещания. В существующих условиях они осваивают интернет-платформы, чтобы сохранять связь с аудиторией.

Первоначально планировалось перевести все регионы на цифровое вещание в течение 2019 г., однако реальность внесла коррективы в планы. В прошлом году Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) пошла на автоматическое продление из-за пандемии. 

Источник: Adindex
 
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн-курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: