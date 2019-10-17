Региональным каналам, не вошедшим в мультиплекс, дадут бесплатный эфир на ОТР

Местным телеканалам «создали условия», чтобы они могли ежедневно получать пять часов эфирного времени в рамках мультиплекса, где находится Общественное российское телевидение (ОТР). Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин:

Это утренние часы, потому что утро — самое востребованное время для людей. Как правило, они смотрят не федеральные каналы, а местные, и это вечернее вещание с 17.00 до 19.00.

По словам министра, аналоговое вещание местных телеканалов, которые не попали в цифровой мультиплекс, сохранится до тех пор, пока у них будет «желание и возможности его продолжать и оплачивать».

ОТР входит в первый мультиплекс (пакет цифровых каналов Российской телевизионной и радиовещательной сети), куда также включены «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «Матч ТВ», «Пятый канал», «Карусель», «Россия-К», «ТВ-центр».

Ранее был принят закон об обязательном присутствии в крупных городах муниципального телевидения.

Россия 14 октября полностью перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.