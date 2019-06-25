Как региональные города попадают в федеральную повестку дня

Как федеральные СМИ выбирают громкие инфоповоды из региональной жизни
Каким образом у нас формируется заочное представление о Тобольске, Перми, Казани? Что мы представляем, когда сегодня говорят о Екатеринбурге? Баттл «храм vs сквер»? А если о Челябинске? Как федеральные СМИ выбирают громкие инфоповоды из региональной жизни для транслирования их на всю страну? Этому было посвящено исследование Александры Павловой «Российский региональный город в информационной повестке общефедеральных печатных СМИ».
Город имеет собственную анатомию, физиологию, психологию. В нем практически по биологическим законам выстроены внутренние и внешние связи, у него есть собственная душа, которая делает его непохожим на остальные города, что и дает ему возможность быть «наиболее выразительным образом культуры своего времени». Город является живым организмом, по Лотману, он находится постоянно в состоянии изменения, «он все время не равен сам себе». Большую роль в индивидуальности города играют описательные словесные тексты — от краеведческих и литературных произведений до текстов СМИ. Каждая геокультура располагает медиасредой, и одним из главных инструментов в процессе самоопределения города являются современные медиа.
Отбор материалов о жизни региональных городов в «Коммерсанте», «Новой газете», «Независимой газете», «Российской газете», «Аргументах и фактах», «Московском комсомольце», «Комсомольской правде» за 2018-2019 годы показал, какие города наиболее часто попадают в поле зрения общероссийских СМИ и в связи с какими поводами.
Например, соседние по количеству упоминаний Екатеринбург и Красноярск имеют разные портреты: если портрет Екатеринбурга комплексный — это город политически и общественно активный, то Красноярск в представлении федеральных СМИ — «город—преступник». Каждая вторая новость о нем про криминальные события (21 публикация из 42).
Город-лидер в освещении темы науки — Новосибирск, в теме — религии — Казань, которая раньше лидировала по частоте освещения тем терроризма, но затем эту позицию перехватил город Ставрополь. Смена лидирующих городов в тематиках очень показательна. Если несколько лет назад в теме культуры в федеральных СМИ лидировала Пермь как неформальная столица театральной и литературной жизни, то затем эта позиция перешла к Калининграду. Общероссийские газеты освещали олимпиады по русскому языку для иностранцев, международные культурные проекты, исторические даты. И ведущую роль в этом процессе взял на себя Калининград как «западные ворота» страны.
Лидерство региональных городов в информационной повестке общефедеральных СМИ дня постоянно меняется, так как информационные поводы обусловлены социально-экономическими и политическими событиями. Но в целом региональная повестка федеральных СМИ не дает представления о том, как живут российские региональные города. Что, на наш взгляд, размывает статус общероссийской прессы.