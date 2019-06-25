Как региональные города попадают в федеральную повестку дня

Каким образом у нас формируется заочное представление о Тобольске, Перми, Казани? Что мы представляем, когда сегодня говорят о Екатеринбурге? Баттл «храм vs сквер»? А если о Челябинске? Как федеральные СМИ выбирают громкие инфоповоды из региональной жизни для транслирования их на всю страну? Этому было посвящено исследование Александры Павловой «Российский региональный город в информационной повестке общефедеральных печатных СМИ».

Город имеет собственную анатомию, физиологию, психологию. В нем практически по биологическим законам выстроены внутренние и внешние связи, у него есть собственная душа, которая делает его непохожим на остальные города, что и дает ему возможность быть «наиболее выразительным образом культуры своего времени». Город является живым организмом, по Лотману, он находится постоянно в состоянии изменения, «он все время не равен сам себе». Большую роль в индивидуальности города играют описательные словесные тексты — от краеведческих и литературных произведений до текстов СМИ. Каждая геокультура располагает медиасредой, и одним из главных инструментов в процессе самоопределения города являются современные медиа.

Отбор материалов о жизни региональных городов в «Коммерсанте», «Новой газете», «Независимой газете», «Российской газете», «Аргументах и фактах», «Московском комсомольце», «Комсомольской правде» за 2018-2019 годы показал, какие города наиболее часто попадают в поле зрения общероссийских СМИ и в связи с какими поводами.