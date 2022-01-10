Регулятор во Франции оштрафовал Google и Meta на €150 млн и €60 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie и обязал компании в течение трех месяцев дать пользователям возможность быстро от них отказываться.

Если компании не выполнят требования, на них будут накладывать дополнительный штраф каждый день в размере €100 тысяч, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Французской Национальной комиссии по делам информационных технологий и правам человека.

Google и Meta получили штрафы после расследования, проводившегося с лета 2021 года. Тогда французские пользователи жаловались, что для отказа от всех файлов cookie нужно сделать несколько действий, а для их принятия — одно.

С помощью файлов cookie браузер запоминает информацию о посещениях пользователями сайтов и может использовать её, чтобы, например, настраивать рекламу.