Реклама у блогеров сократилась на 40% в 2022 году

Рынок рекламы у блогеров по итогам 2022 года сократился на 40% в сравнении с 2021 годом, до 6,6 млрд рублей. Так, в прошлом году рынок инфлюенс-маркетинга составлял 11 млрд руб. В этом году уровень заработка блогеров варьировался в зависимости от их статуса.

К примеру, не снизился заработок сегмента у микроблогеров, которым рекламодатель платит не за показы или клики, а за конкретные действия инфлюенсера, например, рекламу продуктов. Также не так сильно уменьшились заработки блогеров среднего сегмента, которые работают на проектной основе, потому что бюджеты для их работы планировались компаниями сильно заранее.

Однако заработки крупных блогеров, которые привыкли работать на больших длительных контрактах, заметно просели. «В данном сегменте есть случаи падения доходов и на 50%, и на 100% - фактически с российского рынка ушло 90% компаний, у которых были такие контракты с инфлюенсерами», — пояснил Кирилл Диденок, основатель коммуникационного агентства Didenok Team.