Рекламная выручка Mail.ru Group вернулась к росту

Квартальная выручка Mail.ru Group от рекламы составила 9,5 млрд руб. В соответствии с совокупными сегментными финансовыми данными рекламные доходы компании выросли на 5%, согласно отчетности по МСФО этот показатель увеличился на 7%. В предыдущем квартале продажи рекламы на ресурсах интернет-холдинга сократились более чем на 5%.

Руководство компании сообщило, что без учета контекста реклама принесла Mail.ru Group почти 9,4 млн руб. — это на 8,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

О постепенном восстановлении активности рекламодателей свидетельствуют рост средней ставки CPM в аукционе (на уровне чуть менее 10%) и увеличение количества партнеров myTarget (+25% в сентябре). При этом динамика стоимости клика (СРС) во «ВКонтакте» и myTarget остается в отрицательной зоне второй квартал подряд.

В целом сегментная выручка Mail.ru Group составила 26,4 млрд руб. (+20%), по МСФО — 24,5 млрд руб. (–27%).