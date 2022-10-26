Рекламная выручка YouTube снизилась впервые с 2019 года

Alphabet (материнская компания Google) представила финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Общий рост квартальной выручки компании резко снизился до 6%, составив $69,1 млрд, против 41% за аналогичный период прошлого года. Текущий результат стал самый слабым квартальным ростом для Alphabet за последние десять лет.

Доходы YouTube от рекламы снизились на 2%, достигнув $7,07 млрд. При этом, как отмечает CNBC, это первое падение рекламной выручки YouTube, с тех пор как Alphabet начала публиковать финансовые показатели подразделения в 2020 году.

По словам финансового директора Alphabet Рут Порат, снижение выручки YouTube «в первую очередь отражает дальнейшее сокращение расходов рекламодателей». Главный бизнес-директор Alphabet Филипп Шиндлер уточнил, что среди рекламодателей, которые снизили свои расходы на онлайн-рекламу, компании, работающие в сферах финансовых услуг, страхования, кредитования, ипотеки и криптоиндустрии.