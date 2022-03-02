Рекламодатели начали приостанавливать кампании в интернете и СМИ

Рекламодатели уже начали приостанавливать кампании в интернете и СМИ, а НРА собирается ввести штрафы за снятие рекламы из сетки вещания телеканалов «без явной причины».

НРА предупредил рекламодателей о введении штрафов за невыполнение обязательств по контрактам на размещение рекламы на российских телеканалах в период текущего кризиса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рекламном рынке.

Как рассказал изданию один из источников, НРА «занял жесткую позицию» по снятиям из сетки «без явной причины», а также вводит дополнительную плату за возвращение. В случае с автопромом и другими отраслями, которые пострадают из-за отсутствия полупроводников, организация готова индивидуально обсуждать снятия, отметил собеседник газеты.

НРА ранее вводил штрафную систему в начале пандемии в апреле — мае 2020 г., из-за чего рекламодатели были вынуждены вместо снятия бюджетов перенести их с весны на осень. В самом союзе изданию рассказали, что внимательно следят за ситуацией на рынке. «Большая часть сделок заключены на год, что подразумевает реализацию не только годовых, но и месячных бюджетов. В случае несоблюдения параметров сделки мы будем действовать согласно контрактным условиям», — объяснили в НРА.

В социальных сетях и на новостных ресурсах уже начались переносы и остановки рекламных кампаний, рассказал изданию гендиректор Digital Alliance Александр Захаров. Первый заместитель гендиректора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина отметила, что некоторые банки остановили реализацию своих рекламных проектов, но, «судя по их комментариям», это ненадолго. «Какого-то драматического падения бюджетов мы не ожидаем», — считает она.

Компании будут «жить по сдержанному сценарию», в ближайшее время могут быть заморожены инвестиционные проекты, сделки M&A, предположил Захаров. Если спецоперация России затянется, рынок будет вынужден переориентироваться, и пока неизвестно, реклама и продвижение каких товаров останутся актуальными, объяснил директор TWIGA Россия Сергей Оганджанян.

Серьезного снижения доли крупных иностранных рекламодателей на рекламном рынке его участники пока не ожидают. Мишункина отметила, что колебания «очевидно, могут возникнуть» у зарубежных партнеров, но пока ИД старается «не допускать излишнего пессимизма». Большинство производителей в разной степени размещены в России и не захотят полностью покидать рынок, считает директор по стратегии Media Instinct Group Александр Сировацкий.

В то же время, как напомнил собеседник газеты, во время санкций на фоне присоединения Крыма в 2014 г. похожие ситуации уже случались. Например, американская The Coca-Cola Company отозвала рекламу с четырех российских федеральных телеканалов: РЕН ТВ, «Пятый канал», «Домашний» и «Звезда». В компании тогда это решение объясняли экономическими причинами.