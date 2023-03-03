Рекламу через push-уведомления могут разрешить только с согласия пользователя

ФАС России предлагает законодательно закрепить возможность рекламы товаров и услуг посредством push-уведомлений только с согласия пользователей.

Служба предлагает законодательно закрепить возможность рекламы товаров и услуг посредством push-уведомлений только с согласия пользователей. Оно подразумевает внесение изменений в часть 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе». Это позволит потребителям отказываться от получения нежелательной рекламы.

Как сообщалось ранее, в рамках рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины ФАС рассматривает и оценивает целесообразность внесения в действующее законодательство изменений, предлагаемых предпринимательским и экспертным сообществом.