Удаленные профи

РЕДАКЦИЯ ТРАНСФОРМИРОВАНА

Редакция у нашей газеты небольшая, но отличается высокой производительностью. 23 человека, включая отделы допечатной подготовки и рекламы, помимо еженедельной газеты выпускают еще пять журналов и наполняют сайт.

Структура редакции соответствует структуре газеты и включает в себя отдел, сотрудники которого готовят и выпускают экономические и отраслевые материалы, и отдел налоговых и юридических экспертиз. В нем работают профессиональные юристы и налоговые консультанты, которые отслеживают изменения законодательства, развитие правоприменительной практики и помогают читателям профессионально ориентироваться во всех значимых новациях для бизнеса.

Шесть лет назад мы внедрили удаленную модель работы редакции. Правда, она не полностью удаленная: как правило, творческие сотрудники, отвечающие за выпуск издания, приходят в редакцию раз в неделю — в подписные дни. Опыт удаленной работы показывает, что коллегам все‑таки необходимо встречаться и общаться вживую.

РЕГЛАМЕНТЫ СОСТАВЛЕНЫ

На начальном этапе перехода на удаленную систему нам понадобились регламенты. Людям, которые каждое утро приходят в офис на работу, а вечером возвращаются домой и надевают тапочки, достаточно тяжело адаптироваться к работе дома. Чтобы научиться концентрироваться на работе в домашних условиях, человеку, который проработал 10–15 лет в офисе, необходимо время.

Когда мы внедряли такую модель, сформировали тестовую группу из пяти человек, за удаленной работой которых пристально наблюдали. С некоторыми из них начали происходить удивительные вещи: взрослые и ответственные люди стали вести себя при работе вне офиса хуже детей. Например, вдруг отключались и не реагировали на вопросы коллег. Фактически они перестали чувствовать ответственность за свою корректную связь с редакцией. И тогда мы написали регламент, говорящий о том, что если происходит технический сбой (отключили электричество или интернет), сотрудник обязан использовать альтернативные возможности выхода в интернет (например, найти близлежащее интернет‑кафе), чтобы как минимум связаться с руководителем и получить его рекомендации.