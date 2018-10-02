Удаленные профи

Как поддерживать трудовую дисциплину на дому и почему диплом журфака не всегда полезен
РЕДАКЦИЯ ТРАНСФОРМИРОВАНА
Редакция у нашей газеты небольшая, но отличается высокой производительностью. 23 человека, включая отделы допечатной подготовки и рекламы, помимо еженедельной газеты выпускают еще пять журналов и наполняют сайт.
Структура редакции соответствует структуре газеты и включает в себя отдел, сотрудники которого готовят и выпускают экономические и отраслевые материалы, и отдел налоговых и юридических экспертиз. В нем работают профессиональные юристы и налоговые консультанты, которые отслеживают изменения законодательства, развитие правоприменительной практики и помогают читателям профессионально ориентироваться во всех значимых новациях для бизнеса.
Шесть лет назад мы внедрили удаленную модель работы редакции. Правда, она не полностью удаленная: как правило, творческие сотрудники, отвечающие за выпуск издания, приходят в редакцию раз в неделю — в подписные дни. Опыт удаленной работы показывает, что коллегам все‑таки необходимо встречаться и общаться вживую.
РЕГЛАМЕНТЫ СОСТАВЛЕНЫ
На начальном этапе перехода на удаленную систему нам понадобились регламенты. Людям, которые каждое утро приходят в офис на работу, а вечером возвращаются домой и надевают тапочки, достаточно тяжело адаптироваться к работе дома. Чтобы научиться концентрироваться на работе в домашних условиях, человеку, который проработал 10–15 лет в офисе, необходимо время.
Когда мы внедряли такую модель, сформировали тестовую группу из пяти человек, за удаленной работой которых пристально наблюдали. С некоторыми из них начали происходить удивительные вещи: взрослые и ответственные люди стали вести себя при работе вне офиса хуже детей. Например, вдруг отключались и не реагировали на вопросы коллег. Фактически они перестали чувствовать ответственность за свою корректную связь с редакцией. И тогда мы написали регламент, говорящий о том, что если происходит технический сбой (отключили электричество или интернет), сотрудник обязан использовать альтернативные возможности выхода в интернет (например, найти близлежащее интернет‑кафе), чтобы как минимум связаться с руководителем и получить его рекомендации.
В регламентах мы определили все поведенческие правила в ситуации простоя по вине сотрудника и простоя по вине редакции, обсудили их с коллективом и после подтверждения сотрудниками готовности их соблюдать перешли на удаленную работу. Сейчас о регламентах мы вспоминаем редко.
ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗИРОВАН
Чтобы виртуализировать работу редакции и перевести сотрудников на удаленную работу, нам пришлось пройти путь автоматизации всех бизнес‑процессов. Качество работы на «удаленке» не снижается в том числе потому, что был автоматизирован процесс экспертного согласования материалов: программа электронного документооборота позволяет следить за подготовкой текста от заявки темы до печати и хранения копий вышедшего материала. Это позволяет и на удаленной работе поддерживать качество публикаций на уровне строгих редакционных стандартов.
Также с внедрением редакционной издательской системы был автоматизирован производственный процесс: верстка газеты, корректура, допечатная подготовка, отправка файлов в типографию. Наша работа существенно ускорились: сейчас проходит не больше полутора часов с момента сдачи материала на верстку до его подписания в печать.
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПИШУТ
Это старый спор, кто должен работать в профессиональной газете — журналист или пишущий профессионал. Выбор редакции «ЭЖ» — умеющие писать профессионалы. Журналистов с дипломом журфака у нас можно по пальцам пересчитать. Аудитория газеты — профессионалы, и для них, по нашему мнению, должны писать тоже профессионалы. Если автор не понимает, о чем он пишет, велик шанс наделать ошибок, которые будут стоить редакции потери репутации, чего при подписной бизнес‑модели издания мы позволить себе не можем.
Журналист может стать таким же квалифицированным, как специалист, но на это уходит много времени. И то получается не у каждого — зависит от мотивации. В нашем случае человеку, только что получившему диплом журфака, надо объяснять азы: что такое дебет, кредит, двойная запись, баланс, из каких органов состоит судебная система Российской Федерации и чем закон отличается от других нормативных актов.
Кстати, в 1918 году, когда была основана газета, редакторские должности в ней занимали люди, которые впоследствии возглавили Наркомфин, Госплан. Так что можно сказать, что это ДНК газеты — профессионалы пишут для профессионалов.
«ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ» — российская еженедельная газета, адресованная руководителям и специалистам предприятий и организаций. Издание освещает вопросы экономики и экономической политики, разъясняет вопросы налогообложения, бухгалтерского учета, применения законодательства в разных областях права, корпоративного управления, управления финансами и экономикой предприятия.
Распространяется по подписке во всех регионах Российской Федерации, странах ЕАЭС. Объем бумажной газеты — 40 полос формата А3. Аудитория одного номера — 300 000 человек. Аудитория портала газеты eg-online.ru — 665 000 посетителей в месяц.
ИЗДАТЕЛЬ: АО ИД «Экономика и жизнь».
УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «ЭЖ-Медиа».