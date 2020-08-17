Как приручить удаленку

Советы сотрудников The Washington Post, Forbes, U. S. News и CNN
Эпоха пандемии, сколько бы трудностей она ни принесла, дала возможность задуматься: а так ли нужно возвращаться в офис? Может, пора сменить насиженное за годы кресло и рабочий компьютер на удобный диван с ноутбуком? Если подобные мысли всерьез одолели, этот материал — для вас. Собрали советы сотрудников The Washington Post, Forbes, U. S. News и CNN — и теперь рассказываем, как стать мастером спорта по удаленной работе.
Google и Facebook высылают своим сотрудникам письма, в которых просят по возможности работать из дома вплоть до 2021 года. И хотя подобный формат работы могут позволить себе не все компании, многие все же не торопятся с возвращением в офис. К тому же за время самоизоляции появилось больше дельных рекомендаций о том, как работать удаленно качественно и не сойти с ума.
БУДЬТЕ ГИБКИМ, НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБОЗНАЧАТЬ ГРАНИЦЫ
Репортер The Washington Post Сара Пуллиам Бейли провела практически всю профессиональную карьеру на удаленке. В те годы, когда она решила переместиться из офиса в квартиру, немногие решались на такой шаг, а значит, и совета ждать было неоткуда. Поэтому Сара прошла через огонь дедлайнов, воду непрямой коммуникации и медные трубы прокрастинации самостоятельно. Зато теперь, по ее словам, она может спокойно писать текст как на диване, так и за кухонным столом, попутно отвлекаясь на «свою беспокойную четырехлетнюю дочь».
Один из советов, который она вынесла: будьте готовым к тому, чтобы подстроить планы под других, но и себя уважайте. Дайте коллегам понять, что у вас есть и своя, внерабочая жизнь, для которой тоже нужно время. Washington Post позволил Саре работать откуда угодно, поэтому она компенсирует это постоянной включенностью в процесс: «Это означает, что я брошу все, чем занята в десять вечера, если понадобится подключиться к освещению экстренных новостей. Тем не менее не нужно отвечать на каждое сообщение в Slack [корпоративном мессенджере], если это не относится к работе. Дайте редакции понять, что есть определенные часы, в которые вы готовы быть на связи, если это необходимо».
В дополнение Сара советует убрать телефон, компьютер или любой другой рабочий девайс из спальни, чтобы не смотреть перед сном в экран с излучением голубого света, который блокирует выделение мелатонина, влияющего на качество отдыха ночью. Даже будильник в ее спальне обходится без экрана — он проецирует время прямо на потолок.
ПОПРОБУЙТЕ ОБЩАТЬСЯ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ
Когда работа над материалом не требует взаимодействия с коллегами, есть соблазн не выходить на связь, пока все не доделаешь, а только потом вносить исправления. Оказывается, так делать не стоит. По словам журналиста американского подразделения Forbes Кэролайн Кастриллон, лучше потратить дополнительное время на обсуждение, чем так и не понять, чего же от вас хотело руководство. В пример она приводит Сару Саттон, генерального директора и основателя FlexJobs — сайта для удаленного размещения вакансий, которая уверена в том, что установка «с глаз долой, из сердца вон» может перерасти в настоящую проблему для тех, кто перешел на удаленку. «Самые эффективные сотрудники, которые работают из дома, регулярно общаются с коллегами с помощью различных инструментов», — уверена Саттон.
Одни из наиболее популярных в корпоративной среде платформ — Trello, Asana и Basecamp. Они предназначены для планирования проектов и позволяют разбивать их на более мелкие задачи с привязкой к отдельному сотруднику. Программа наглядно объясняет человеку, какова его роль в проекте, а может и показать, с кем из команды нужно связаться, чтобы выполнить свою часть эффективнее. Каждый сотрудник может задавать вопросы или комментировать задачи, которые кажутся ему неясными.
Но при переходе на подобные платформы важно помнить, что не все сотрудники одинаково быстро понимают принцип их работы. Многим нужно несколько раз объяснить, как пользоваться новыми инструментами. Ребекка Кафьеро, стратег в области бизнеса и брендинга, обращает внимание на то, что необходимо время, чтобы убедиться, что сотрудники понимают технологии, которые вы используете. «Все получится только в том случае, если все используют программу правильно и чувствуют, что она помогает им быть сильнее, а не пугает», — говорит Кафьеро.
СТАРАЙТЕСЬ СЛЕДИТЬ ЗА ИНТОНАЦИЕЙ
Иногда то, как и где мы произносим фразу, важнее ее значения. И если вам кажется, что смысл сказанного максимально ясен, это еще не значит, что коллеги все поняли. Дело в том, что при работе из дома теряется одна из самых ценных составляющих коммуникации — общение вживую. Поэтому каждое слово и то, как вы его подаете, становятся на вес золота.
По мнению журналиста американского медиа U. S. News Хейли Кроуфорд, недопонимание может возникнуть в диалоге «удаленщиков» с теми, кто работает из офиса, из-за ошибки в выборе платформы и отрицания важности языка тела. «Когда вы хвалите сотрудника за проделанную работу, а сами при этом читаете отчет или пишете e-mail, это может выглядеть неискренне. Коллеге может даже показаться, что так вы пытаетесь его принизить. Убедитесь в том, что поддерживаете зрительный контакт, не отвлекаетесь, а поза выражает открытость. Ваши коллеги и так понимают, что у всех есть дела поважнее. Но когда они видят, что вы находите время на то, чтобы поблагодарить их за работу, это поможет им вас больше уважать».
УСТРОЙТЕ СЕБЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КВАРТИРЕ
Не обязательно передвигать мебель, чтобы работа на дому не превращалась в рутину (хотя и это тоже можно). Большинство специалистов советуют делать маленькие перерывы, во время которых уходить в другую комнату. Например, работать на протяжении 45—60 минут, а потом вдруг пойти и загрузить посудомойку. «Просто потому, что вы чувствуете себя дома комфортно, еще не значит, что вам не нужен перерыв. Расстаньтесь с рабочим столом хотя бы на обеденное время и воспользуйтесь преимуществом нахождения дома, а не в офисе — выгуляйте собаку, проветритесь хотя бы полчаса. Вернетесь, чувствуя себя бодрым и продуктивным до конца дня», — советует Карен Эйр-Уайт, тренер по продуктивности и основатель бизнес-организации GoDo.
А чтобы во время рабочих часов спина не затекала от сидячего положения, рубрика «Здоровье» американского телеканала CNN рекомендует потратиться на стол для работы стоя.
ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ШПИОНОМ
На двери начертаны тайные знаки, а друзья даже не догадываются, что вы дома. Такой тактики советуют придерживаться генеральные директора крупных американских компаний. По словам Джона Мейера, главы сервиса по поддержке удаленного доступа Arise Virtual Solutions, нет лучшего способа объяснить домашним, что вы заняты, чем повесить на входе в кабинет лист бумаги. В зависимости от его цвета (зеленый — заходите, красный — лучше не мешать), все в доме будут знать, когда к вам можно обратиться с вопросом, а когда — не стоит. «Дети вне зависимости от возраста понимают сообщение, а еще им нравится подыгрывать», — комментирует Мейер.
В офисе сама обстановка заставляет отбросить мысли о том, чтобы выйти погулять с друзьями прямо в середине рабочего дня. Дома — не так. Поэтому, чтобы избежать соблазна, президент Grey Matter Research & Consulting Рой Селлерс любит делать вид, что он где угодно, но не дома: «Так у меня никогда не возникает желания поболтать с друзьями или как-нибудь расслабиться, это помогает оставаться сосредоточенным на работе».