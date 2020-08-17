Как приручить удаленку

Эпоха пандемии, сколько бы трудностей она ни принесла, дала возможность задуматься: а так ли нужно возвращаться в офис? Может, пора сменить насиженное за годы кресло и рабочий компьютер на удобный диван с ноутбуком? Если подобные мысли всерьез одолели, этот материал — для вас. Собрали советы сотрудников The Washington Post, Forbes, U. S. News и CNN — и теперь рассказываем, как стать мастером спорта по удаленной работе.

Google и Facebook высылают своим сотрудникам письма, в которых просят по возможности работать из дома вплоть до 2021 года. И хотя подобный формат работы могут позволить себе не все компании, многие все же не торопятся с возвращением в офис. К тому же за время самоизоляции появилось больше дельных рекомендаций о том, как работать удаленно качественно и не сойти с ума.

БУДЬТЕ ГИБКИМ, НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБОЗНАЧАТЬ ГРАНИЦЫ

Репортер The Washington Post Сара Пуллиам Бейли провела практически всю профессиональную карьеру на удаленке. В те годы, когда она решила переместиться из офиса в квартиру, немногие решались на такой шаг, а значит, и совета ждать было неоткуда. Поэтому Сара прошла через огонь дедлайнов, воду непрямой коммуникации и медные трубы прокрастинации самостоятельно. Зато теперь, по ее словам, она может спокойно писать текст как на диване, так и за кухонным столом, попутно отвлекаясь на «свою беспокойную четырехлетнюю дочь».

Один из советов, который она вынесла: будьте готовым к тому, чтобы подстроить планы под других, но и себя уважайте. Дайте коллегам понять, что у вас есть и своя, внерабочая жизнь, для которой тоже нужно время. Washington Post позволил Саре работать откуда угодно, поэтому она компенсирует это постоянной включенностью в процесс: «Это означает, что я брошу все, чем занята в десять вечера, если понадобится подключиться к освещению экстренных новостей. Тем не менее не нужно отвечать на каждое сообщение в Slack [корпоративном мессенджере], если это не относится к работе. Дайте редакции понять, что есть определенные часы, в которые вы готовы быть на связи, если это необходимо».